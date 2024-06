O norueguês Casper Ruud (N.7) venceu o argentino Tomás Martín Etcheverry, número 29 do mundo, neste sábado (1º) com parciais de 6-4, 1-6, 6-2 e 6-2 e avançou às oitavas de final do torneio de Roland Garros.

Na quadra Suzanne Lenglen Ruud chegou a sofrer um duro golpe no segundo set perdendo por 6-1 o que deixou a partida empatada mas o norueguês não se deixou abalar e pisou no acelerador vencendo as duas parciais seguintes e fechando a partida em 2 horas e 46 minutos.

O norueguês, finalista nas duas últimas edições, buscará a vaga nas quartas de final contra o americano Taylor Fritz (N.12).

Já o argentino de 24 anos não conseguiu igualar seu desempenho do ano passado quando chegou às quartas de final e se despede do Grand Slam após perder pela terceira vez para Ruud em três duelos.

