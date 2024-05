Uma ponte para veículos desabou na manhã desta sexta-feira (31) em Barranquilla, a principal cidade caribenha da Colômbia, matando quatro pessoas e ferindo três, segundo as autoridades.

Dois carros e uma motocicleta caíram no vazio quando um trecho da estrutura que liga Barranquilla ao aeroporto local Ernesto Cortissoz desabou, de acordo com o corpo de bombeiros local.

“No local do incidente, três pessoas infelizmente perderam a vida e outra morreu no hospital”, disse o coronel Julio Olaya, chefe da polícia de trânsito do município de Soledad, onde está localizado o terminal aéreo, ao Noticias Caracol.

“Aparentemente, as chuvas causaram esse afundamento”, acrescentou. O acidente deixou um buraco de cinco metros de profundidade na pista, de acordo com as imagens.

“O cenário mais provável é que o que restou da estrutura também desmorone”, alertou Eduardo Verano, governador do departamento de Atlántico, onde ocorreu a tragédia.

A estrada é uma das mais movimentadas dessa área metropolitana de dois milhões de pessoas e os motoristas frequentemente reclamavam da falta de manutenção, de acordo com a imprensa local.

As autoridades fecharam a ponte e estabeleceram rotas alternativas para o aeroporto.

Barranquilla, que também abriga um dos principais portos do país, é constantemente atingida por inundações repentinas conhecidas como “arroyos”. Um deles frequentemente transborda sob a ponte afetada.

O governo alertou que o fenômeno La Niña trará uma estação chuvosa mais intensa do que o normal em 2024.

