Sem surpresas, o goleiro do Real Madrid Thibaut Courtois, que acabou de voltar de um longo período afastado com problemas de joelho, está fora da lista de convocados da Bélgica para a Eurocopa, cujo destaque é o meia Kevin de Bruyne, astro do Manchester City.

"Ele [Courtois] não está pronto", revelou o técnico dos 'Diabos Vermelhos', Domenico Tedesco, em entrevista coletiva nesta terça-feira (28).

Pilar da seleção belga na última década, o goleiro de 32 anos sofreu uma ruptura no ligamento cruzado do joelho esquerdo em agosto do ano passado e em março deste ano sofreu uma ruptura do menisco, o que o fez perder quase toda a temporada.

"Ele foi honesto comigo, conhece seu corpo. Uma coisa é jogar três ou quatro jogos, outra é disputar um torneio continental", acrescentou Tedesco sobre Courtois.

"Não está pronto para a Eurocopa e temos que jogar com o quem tem condições", explicou o treinador.

Para a posição de goleiro, foram convocados Koen Casteels, Matz Sels e Thomas Kaminski.

A lista de 25 jogadores é liderada por De Bruyne e nela aparecem outros nomes habituais como Romelu Lukaku, Axel Witsel, Jan Vertonghen e Yannick Carrasco.

Tedesco também lembrou de jovens jogadores como Arthur Vermeeren (19 anos), Jérémy Doku (22) e Louis Openda (24).

A Bélgica está no Grupo E da Eurocopa, ao lado de Eslováquia, Romênia e Ucrânia.

- Lista de convocados da Bélgica para a Eurocopa:

Arqueros: Koen Casteels (Wolfsburg/ALE), Thomas Kaminski (Luton Town/ING), Matz Sels (Nottingham Forest/ING)

Defensores: Timothy Castagne (Fulham/ING), Maxim De Cuyper (Club Brugge/BEL), Zeno Debast (Anderlecht/BEL), Wout Faes (Leicester City/ING), Thomas Meunier (Trabzonspor/TUR), Arthur Theate (Rennes/FRA), Jan Vertonghen (Anderlecht/BEL), Axel Witsel (Atlético de Madrid/ESP)

Meio-campistas: Kevin De Bruyne (Manchester City/ING), Orel Mangala (Lyon/FRA), Amadou Onana (Everton/ING), Youri Tielemans (Aaston Villa/ING), Arthur Vermeeren (Atlético de Madrid/ESP), Aster Vranckx (Wolfsburg/ALE)

Atacantes: Johan Bakayoko (PSV Eindhoven/HOL), Yannick Carrasco (Al-Shabab/ASA), Charles De Ketelaere (Atalanta/ITA), Jérémy Doku (Manchester City/ING), Romelu Lukaku (Roma/ITA), Dodi Lukebakio (Sevilla/ESP), Lois Openda (RB Leipzig/ALE), Leandro Trossard (Arsenal/ING)

