O deputado britânico Craig Mackinlay, do partido conservador, foi aplaudido de pé pelos colegas do Parlamento após retornar às atividades parlamentares, na última quarta-feira (22/5). O político passou sete meses afastado após ter sido hospitalizado, em setembro de 2023, após sofrer uma sepse (infecção generalizada). Ele passou 16 dias em coma e teve que amputar os pés e as mãos, recebendo o apelido de “Deputado biônico” por conta das próteses que utiliza.







Ao adentrar no plenário, ele brincou que os colegas estavam quebrando as regras, já que os aplausos são proibidos no local. “Hoje quebrei tantas regras: bater palmas, estou de tênis porque meus sapatos não cabem nos meus pés de plástico e minha jaqueta não cabe no meu braço biônico”, disse ele no discurso na Câmara dos Comuns. Mackinlay, de 57 anos, contou à BBC News que começou a se sentir mal no dia 27 de setembro. Ele fez um teste de covid e, com o resultado negativo, ficou tranquilo e foi dormir cedo.







Ele passou mal durante a noite, mas não se preocupou. Já a sua esposa, Kati, que é farmacêutica, mediu sua pressão arterial e temperatura de madrugada. Já de manhã, ela notou que os braços do político estavam frios e sem pulso. Ela chamou a ambulância e ele foi hospitalizado por conta da sepse.







Ele conta que, em meia hora, sua pele ficou em tons de azul. “Meu corpo todo, de cima a baixo, orelhas, tudo, azul", lembrou à estatal britânica. Segundo Mackinlay, os médicos afirmaram para sua esposa que ele tinha apenas 5% de chance de sobrevivência.







Após o coma, o deputado se chocou com a aparência do próprio corpo, dizendo que os braços e as pernas estavam pretos “como se fossem cair”. “"Não sou formado em medicina, mas sei identificar coisas mortas. Fiquei surpreendentemente estóico em relação a isso... não sei bem por quê. Pode ser por causa do coquetel de drogas que eu estava tomando”, lembrou.







As amputações foram feitas em 1º de dezembro. “Eles conseguiram salvar [meus membros] logo abaixo do cotovelo e logo acima do joelho. Então, suponho que tenho sorte nesse aspecto", disse, bem humorado.





Adaptação

Ainda no hospital, Mackinlay recebeu as próteses e começou a trabalhar na sua cama de hospital. Ao mesmo tempo, fazia sessões de fisioterapia para se adaptar ao novo corpo. No começo ele teve que reconstruir os músculos afetados, para depois reaprender a andar.





Foi só em 28 de fevereiro, cinco meses após começar a se sentir mal, que ele conseguiu dar os primeiros passos sem ajuda. Além de perder as mãos e os pés, o parlamentar também ficou com cicatrizes no rosto e nas gengivas devido à sepse. Por isso, seus dentes da frente estão soltos, ele planeja cobrir o quadro com um cavanhaque.







Mackinlay, que representa o eleitorado de South Thanet, no sudeste da Inglaterra, disse que agora está determinado a aumentar a conscientização sobre a sepse e disse que pretende se candidatar nas próximas eleições, que serão realizadas ainda este ano. “Não tenho muito o que me animar, mas essa é a minha natureza. Não há muito que você possa fazer a respeito, então não faz sentido ficar chateado”, disse ele ao Daily Telegraph.