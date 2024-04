O tenista americano Taylor Fritz ganhou duas posições e é agora o número 13 do mundo na última atualização do ranking ATP, que apresenta um 'Top 10' inalterado e liderado por Novak Djokovic.

O sérvio é seguido no pódio pelo italiano Jannik Sinner (N.2) e pelo espanhol Carlos Alcaraz (N.3), que desistiu de disputar o ATP 500 de Barcelona vencido no domingo por Casper Ruud (N.6).

Dentro do 'Top 20', a única grande mudança foi a de Fritz que disputou no domingo a final do torneio de Munique, que acabou sendo vencida pelo alemão Jan-Lennard Struff, atualmente número 24 do mundo.

O espanhol Rafael Nadal, eliminado na segunda rodada do torneio de Barcelona em seu retorno às quadras após mais de três meses de ausência, ganhou 132 posições e chegou à 512ª colocação.

O brasileiro Thiago Seyboth Wild ganhou quatro posições e está agora em 63º lugar.

--- Ranking da ATP divulgado nesta segunda-feira, 22 de abril de 2024:

1. Novak Djokovic (SRB) 9.990 pontos

2. Jannik Sinner (ITA) 8.660

3. Carlos Alcaraz (ESP) 8.145

4. Daniil Medvedev (RUS) 7.085

5. Alexander Zverev (ALE) 5.425

6. Casper Ruud (NOR) 4.480

7. Stefanos Tsitsipas (GRE) 4.030

8. Andrey Rublev (RUS) 3.830

9. Hubert Hurkacz (POL) 3.675

10. Grigor Dimitrov (BUL) 3.640

11. Alex De Minaur (AUS) 3.470

12. Holger Rune (DIN) 3.245

13. Taylor Fritz (EUA) 2.560 (+2)

14. Ugo Humbert (FRA) 2.535 (-1)

15. Ben Shelton (EUA) 2.480 (-1)

16. Tommy Paul (EUA) 2.350

17. Karen Khachanov (RUS) 2.080

18. Alexander Bublik (CAZ) 1.992

19. Sebastián Báez (ARG) 1.955

20. Adrian Mannarino (FRA) 1.875

