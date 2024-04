Se 2023 foi o ano do rosa invadir os guarda-roupas em homenagem ao filme da Barbie, 2024 é o ano em que as comidas homenageiam a boneca. Isso porque a Heinz fechou uma parceria com a Mattel e lançou o molho “Barbiecue”. A novidade é rosa, claro, e tem o sabor do molho barbecue já conhecido.

Além do puro molho barbecue, o produto contém maionese vegana e extrato de beterraba, que dá a cor à novidade. A Heinz confirmou que o lançamento é 100% vegano. O ‘Barbiecue’ é uma homenagem aos 65 anos da boneca mais famosa do mundo.

No entanto, a novidade não será lançada no Brasil: a previsão é que apenas prateleiras do Reino Unido e da Espanha recebam o produto, mas a marca não descarta a possibilidade de expandir a oferta para outros países. A escolha pelo Reino Unido e pela Espanha foi porque houve um maior engajamento dos clientes desses países em uma enquete nas redes sociais.

No Reino Unido, o molho será limitado: apenas 5 mil frascos foram disponibilizados para compra no site da Heinz, na última segunda-feira. Outra tiragem limitada do molho está sendo vendida em todo o país nos supermercados Tesco, a partir de quarta-feira, dia 17, e depois no Ocado, o serviço de entrega on-line do Reino Unido, a partir de maio.

Ao todo, serão 105 mil frascos do molho vendidos para o Reino Unido. O produto tem 415 ml e a sugestão é que seja comercializado a £ 3,39, o equivalente a R$ 21,70. Na Espanha, serão somente 12 mil frascos, que serão vendidos nas lojas de departamento El Corte Inglés a partir do próximo dia 25.



A empresa revelou que as tratativas com a Mattel começaram antes do lançamento do filme, que chegou aos cinemas em julho de 2023. O desenvolvimento do produto levou seis meses. Agora, além da pressão de clientes de outras partes do mundo. Além disso, as redes sociais pedem que um novo produto em homenagem à boneca seja lançado: o “Kenchup” – o ketchup em homenagem ao Ken. A marca não descarta a possibilidade.