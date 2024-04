Correio Braziliense - A polícia norte-americana e uma força-tarefa conjunta de terrorismo do FBI abriram uma investigação para apurar um ataque ao Templo Satânico em Salem, Massachusetts. Um dispositivo explosivo foi jogado na varanda do local na madrugada de segunda-feira (8/4). A cidade de Massachusetts é conhecida por ter tido um caça as bruxas no passado.

Ninguém estava no prédio quando o explosivo foi lançado, pouco depois das 4h da manhã, mas os funcionários chegaram à tarde e descobriram que o prédio havia sido danificado, conforme informou a polícia de Salem em um comunicado à imprensa. Técnicos de bombas da polícia estadual removeram o dispositivo e cães detectores de explosivos varreram a área em busca de outros dispositivos.

Lucien Greaves, porta-voz e cofundador do Templo Satânico, disse à estação de notícias local WBZ que foi uma sorte o prédio ter apenas uma parte queimada. "Agradecemos seus esforços e a manifestação de conforto e compaixão de toda a comunidade de Salem. Somos profundamente gratos pelas muitas palavras gentis e mensagens de apoio que recebemos", comentou.

O Templo Satânico já foi ameaçado no passado. Em outra ocasião a polícia prendeu um homem de outro estado que tinha um plano para atacar a local. Uma outra pessoa foi processada em 2022 por tentar incendiar o imóvel.

O Templo Satânico afirma ser a única organização religiosa satânica internacional não teísta reconhecida pelo governo federal. Sua sede em Salem está localizada em uma antiga funerária, onde mantém uma galeria de arte com uma exposição permanente sobre satanismo e caça às bruxas.

Salem ficou famosa pelos julgamentos realizados em 1692-93, que acusaram 200 pessoas de praticar bruxaria. Trinta pessoas foram consideradas culpadas, e 19 delas - 14 mulheres e cinco homens - foram executadas por enforcamento.

O Templo Satânico de Salem - que as autoridades classificam como uma galeria de arte, fica a menos de um quilômetro de onde ocorreram os enforcamentos do século 17 - foi inaugurado em 2013. Ele funciona como sede internacional da organização.