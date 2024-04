Três pessoas, incluindo duas crianças, morreram nesta quarta-feira (10) em um ataque com drone contra um carro que circulava em uma vila na região russa de Kursk, na fronteira com a Ucrânia, anunciou o governador local.

"Um drone ucraniano lançou um artefato explosivo sobre um automóvel civil na vila de Apanasovka, no distrito de Korenevski. Infelizmente, morreram três pessoas que estavam no automóvel naquele momento, incluindo duas crianças", disse Roman Starovoit no Telegram.

O governador também relatou bombardeios ucranianos que danificaram as linhas elétricas e causaram cortes de energia em várias localidades da região.

As regiões russas que fazem fronteira com a Ucrânia são alvo de ataques com drones e bombardeios ucranianos quase diariamente, realizados em resposta aos ataques russos contra cidades ucranianas que começaram há mais de dois anos.

Na terça-feira, duas pessoas morreram em disparos de artilharia ucranianos na região de Briansk, segundo as autoridades locais.

Nos territórios da Ucrânia ocupados pela Rússia, cinco civis ficaram feridos em bombardeios ucranianos nas últimas 24 horas em Lisichansk, cidade do leste tomada pelas forças russas em 2022, informaram as autoridades da ocupação.

Na região oriental de Luhansk, um grupo de jornalistas da televisão pública russa foi alvo de disparos de projéteis ucranianos, que feriram um cinegrafista, de acordo com as agências de notícias russas.

bur/fio/hgs/mb/ic/aa