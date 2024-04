Uma tragédia marcou a manhã desta quarta-feira (10), na Linha Vermelha, uma das principais vias expressas do Rio de Janeiro. Um grave acidente envolvendo uma motocicleta e um carro resultou na morte de uma mulher e deixou um homem ferido. A colisão ocorreu por volta das 9h20, nas proximidades da Ilha do Governador, próximo ao Aeroporto Internacional do Galeão, na pista sentido Centro.



De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, ao chegarem ao local, os socorristas constataram que a vítima feminina já havia falecido. Já o homem, que também estava envolvido no acidente, foi resgatado com ferimentos moderados e encaminhado para o Hospital Adão Pereira Nunes, localizado em Duque de Caxias.



A gravidade da situação exigiu medidas de segurança adicionais, levando ao bloqueio de duas faixas da via expressa. Essa interdição causou congestionamentos significativos, afetando o tráfego desde a região de Vigário Geral.