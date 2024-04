Um pastor foi preso, na última segunda-feira (9/4), em São Francisco de Itabapoana, no Norte Fluminense, acusado de espancar os próprios filhos. O religioso foi detido em uma igreja no Centro do município.

De acordo com as investigações, o pastor, que não teve a identidade divulgada, agredia os filhos com socos, tapas, chutes, enforcamento e empurrões. Ele também usava uma barra de alumínio e pedaços de madeira. Durante as agressões, as vítimas também eram xingadas e ameaçadas.

Contra ele, foi cumprido um mandado de prisão pelos crimes de ameaça na forma da lei Henry Borel, maus-tratos a criança e adolescentes, e lesão corporal no âmbito da violência doméstica.