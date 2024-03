Com direito a hat-trick de Kylian Mbappé, o Paris Saint-Germain se reencontrou com a vitória no Campeonato Francês ao golear o Montpellier por 6 a 2 neste domingo (17), dando mais um passo rumo ao título.

Além da atuação espetacular de Mbappé (22', 50' e 63'), que soma agora 250 gols com a camisa do PSG, Vitinha, Lee Kang-in e Nuno Mendes balançaram as redes para o time parisiense.

O Montpellier, que jogou em casa, descontou com Arnaud Nordin (30') e Teji Savanier (45'+2 de pênalti). O time é o 14º colocado na tabela.

Com a vitória, o PSG interrompe uma sequência de três empates no campeonato e chega aos 59 pontos, 12 a mais do que o vice-líder Brest, que mais cedo ficou no empate em 1 a 1 com o Lille (4º).

O terceiro colocado na tabela é o Monaco, que também entrou em campo neste domingo e tropeçou em casa ao empatar em 2 a 2 com o Lorient (15º).

Em outro jogo do dia, o Rennes (8º) derrotou por 2 a 0 o Olympique de Marselha (7º), que vinha de três vitórias consecutivas no campeonato e embalado pela classificação para as quartas de final da Liga Europa no meio de semana.

Por sua vez, o lanterna Clermont conseguiu sua quarta vitória em 26 jogos, ao bater o Le Havre (13º) em casa por 2 a 1.

-- Jogos da 26ª rodada do Campeonato Francês e classificação:

- Sexta-feira:

Toulouse - Lyon 2 - 3

- Sábado:

Nantes - Strasbourg 1 - 3

Lens - Nice 1 - 3

- Domingo:

Brest - Lille 1 - 1

Monaco - Lorient 2 - 2

Clermont - Le Havre 2 - 1

Reims - Metz 2 - 1

Rennes - Olympique de Marselha 2 - 0

Montpellier - PSG 2 - 6

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. PSG 59 26 17 8 1 62 23 39

2. Brest 47 26 13 8 5 36 20 16

3. Monaco 46 26 13 7 6 47 36 11

4. Lille 43 26 11 10 5 37 23 14

5. Nice 43 26 12 7 7 27 20 7

6. Lens 42 26 12 6 8 35 27 8

7. Olympique de Marselha 39 26 10 9 7 40 28 12

8. Rennes 39 26 10 9 7 40 31 9

9. Reims 38 26 11 5 10 34 35 -1

10. Lyon 34 26 10 4 12 30 40 -10

11. Toulouse 29 26 7 8 11 29 36 -7

12. Strasbourg 29 26 7 8 11 28 39 -11

13. Le Havre 27 26 6 9 11 26 33 -7

14. Montpellier 26 26 6 9 11 31 40 -9

15. Lorient 26 26 6 8 12 35 49 -14

16. Nantes 25 26 7 4 15 24 41 -17

17. Metz 23 26 6 5 15 23 39 -16

18. Clermont 20 26 4 8 14 19 43 -24

bap/bvo/iga/dr/cb