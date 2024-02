Nesta terça-feira (6/2), o ex-presidente do Chile Sebastián Piñera morreu em um acidente de helicóptero. As informações são do jornal espanhol ABC.

A publicação aponta que a aeronave em que estava Piñera teve problemas devido a condições meteorológicas ruins. O acidente aconteceu em Lago Ranco, na região central do país.

Economista e empresário, Piñera ocupou a Presidência do Chile entre 2010 e 2014 e novamente entre 2018 e 2022. Ele tinha 74 anos.