Todos os olhares recaem sobre Taylor Swift e sua chance de quebrar o recorde de mais vitórias na categoria Álbum do Ano no Grammy, celebrado no domingo (4), em uma noite que as mulheres ocupam, finalmente, o centro da premiação.

SZA desfilará o tapete vermelho da premiação, em Los Angeles, como a principal indicada da noite, com nove nomeações, enquanto Billie Eilish, Olivia Rodrigo e Miley Cyrus também estão na disputa pelos principais prêmios.

Em "SOS", seu segundo álbum, SZA explorou uma mistura eclética de estilos e gêneros, incluindo pop, rock e jazz, garantindo o maior número de indicações da edição.

Já o trio boygenius, composto por Phoebe Bridgers, Julien Baker e Lucy Dacus, concorre a seis Grammys. As cantoras estavam em ascensão na cena musical independente, embora cansadas das constantes comparações recebidas entre elas, por isso, decidiram colaborar juntas enquanto continuavam produzindo trabalhos solo.

Bridgers possui uma sétima indicação por sua colaboração com a cantora SZA.

Janelle Monáe e Lana Del Rey concorrem pelo Álbum do Ano, já Victoria Monét aparece na lista de indicação para Gravação do Ano. Portanto, é altamente provável que os maiores troféus da noite sejam recebidos pelas artistas femininas - a menos que o querido do Grammy, Jon Batiste, seja escolhido.

Um talento no piano, Batiste é o único homem a concorrer pelos dois principais prêmios.

Será uma noite especialmente comovente para Batiste, cujo triunfo em 2022 foi acompanhado de uma luta pessoal intensa nos bastidores, já que sua esposa, a escritora Suleika Jaouad, recebia tratamento para uma recorrência de leucemia.

Desta vez, ela poderá se juntar à festa enquanto seu parceiro concorre a alguns dos prêmios mais aguardados da indústria musical.

Entre suas indicações, Batiste concorre ao principal prêmio de composição por "Butterfly", escrita para Jaouad enquanto ela estava no hospital.

- Mais um dia, mais um recorde de Swift -

Se "Midnights", último álbum de Taylor Swift, de 34 anos, ganhar o Álbum do Ano, será sua quarta vitória e a quebra de um recorde.

Atualmente, ela está empatada com Frank Sinatra, Paul Simon e Stevie Wonder, cada um detendo três prêmios da principal categoria para álbum.

O produtor que trabalha com Swift, Jack Antonoff, recebeu seis indicações por seu trabalho com ela e com Lana Del Rey - cantora e compositora cujo álbum "Did You Know That There's a Tunnel Under Ocean Blvd" lhe rendeu cinco indicações.

A trilha sonora do sucesso "Barbie" também pode receber destaque. As músicas do sucesso de verão receberam 11 indicações, incluindo Eilish, Dua Lipa, a rapper Nicki Minaj e o destaque surpresa do filme, o ator Ryan Gosling, indicado ao Oscar.

A novata rapper do Bronx, Ice Spice, também concorre por seu trabalho em "Barbie", além do prêmio de Melhor Artista Revelação.

- Apresentações de Joni, Billy e U2 -

A maioria dos mais de 90 gramofones será distribuída antes mesmo da transmissão da gala do Grammy, repleta de espetáculos. Neste ano, muitos dos principais indicados, entre eles SZA, Eilish e Rodrigo, estão programados para se apresentar.

A sensação nigeriana Burna Boy, o cantor country Luke Combs e o rapper Travis Scott também farão apresentações.

Com nove Grammys e um prêmio de reconhecimento por sua carreira, a cantora Joni Mitchell, de 80 anos, concorre ao Melhor Álbum de Folk pelo disco de sua apresentação ao vivo intitulado "Joni Mitchell at Newport".

A artista, que ganhou seu primeiro Grammy há mais de meio século por "Clouds", subirá ao palco para sua primeira apresentação no Grammy.

A programação das performances conta com o "Piano Man" Billy Joel, que lançou recentemente o single "Turn The Lights Back On", sua primeira música original em 17 anos.

Diretamente da nova arena Sphere, o U2 fará uma aparição especial remota de Las Vegas, onde a banda faz uma residência de show.

A principal transmissão do Grammy vai ao ar no domingo, às 17h00 locais (22h00 no horário de Brasília), na rede americana CBS.

O comediante Trevor Noah, que concorre ao melhor álbum de comédia, será o apresentador pelo quarto ano consecutivo.

