O Chile, com um gol de Clemente Montes, venceu neste sábado (27) o Uruguai por 1 a 0 pelo Torneio Pré-Olímpico Sul-Americano rumo a Paris-2024 e afundou o time comandado pelo técnico Marcelo Bielsa para o último lugar do Grupo B.

Montes marcou no segundo tempo (64') após um cruzamento de Gonzalo Tapia, apenas dois minutos depois de os dois jogadores terem entrado em campo, saindo do banco de reservas.

Era uma noite crucial no estádio Misael Delgado, na cidade venezuelana de Valencia, para chilenos e uruguaios, que vinham de derrotas em suas partidas de estreia.

O Paraguai lidera o grupo com sete pontos em três jogos disoutados, seguido pela Argentina, com quatro pontos; e Peru e Chile, com três cada. O Uruguai ainda não pontuou.

Os dois melhores da chave avançam para a fase final, um quadrangular que definirá as duas vagas nos próximos Jogos Olímpicos que estão em disputa neste torneio Sub-23.

Fiel à sua ideia, 'El Loco' Bielsa repetiu o time titular da estreia, com sete dos jogadores com os quais o Uruguai conquistou o Mundial Sub-20 do ano passado, liderados pelo artilheiro Luciano Rodríguez; mas, novamente, o resultado foi decepcionante.

Já Nicolás Córdova, o técnico chileno, moveu suas fichas para incluir Damián Pizarro, que fez uma partida brilhante, e Alexander Aravena no ataque.

O Uruguai, assim como na partida anterior, derrota por 4 a 3 para o Paraguai, começou com uma pressão sufocante.

Porém, após resistir aao cerco, o Chile começou a respirar e ganhou confiança nos contra-ataques com a velocidade frenética de Damián Pizarro.

A melhor chance do primeiro tempo, aliás, surgiu aos 23 minutos. Um contra-ataque magnificamente conduzido por Pizarro em uma corrida de 70 metros a toda velocidade terminou com Aravena no mano a mano com o goleiro Randall Rodríguez mas o atacante da Universidad Católica falhou.

Pouco antes do intervalo, as duas seleções alternavam ataques, com chances do uruguaio Tiago Palacios de um lado, em grande jogada individual, e do chileno Lucas Cepeda do outro.

Era difícil manter o ritmo, mas o Uruguai seguiu com o pé no acelerador. E o Chile continuou fazendo a sua parte.

Aravena, aos 60 minutos, teve mais uma magnífica chance no contra-ataque mas ele não chegou a tempo de dominar um lançamento de Damián Pizarro.

O outro Pizarro em campo, do Chile (Vicente), foi o protagonista da jogada do gol, ao recuperar uma bola que passou por Cepeda e Tapia antes de chegar a Tapia pela direita.

Os chilenos souberam administrar a vantagem e, nos contra-ataques, poderiam até ter aumentado.

