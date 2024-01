O secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, ressaltou nesta sexta-feira (12) a importância de "manter a paz e a estabilidade no Estreito de Taiwan", no momento em que o governo autônomo da ilha reivindica por Pequim está prestes a eleger um novo presidente.

"O secretário [de Estado] reiterou a importância de manter a paz e a estabilidade através do Estreito de Taiwan e no Mar do Sul da China", disse em uma nota o porta-voz do Departamento de Estado, Matthew Miller, sobre a reunião de Blinken com Liu Jianchao, responsável da divisão internacional do Comitê Central do Partido Comunista Chinês.

