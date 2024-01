Confira os ganhadores nas principais categorias da 81ª edição do Globo de Ouro, realizada neste domingo (7) em Beverlly Hills.

"Oppenheimer" foi o grande vencedor da noite, ao conquistar as cobiçadas estatuetas de melhor filme dramático, melhor ator, melhor ator coadjuvante e melhor trilha sonora, marcando um bom ponto de partida para a temporada de premiações que culmina com a entrega do Oscar em março.

"Pobres Criaturas", a surreal crônica da frankensteiniana Bella Baxter, levou para casa os Globos de melhor filme de comédia e melhor atriz, enquanto "Barbie", o filme de maior bilheteria do ano passado e outro favorito da noite, ficou com apenas dois prêmios.

- CINEMA -

- Melhor filme, drama

“Oppenheimer”

- Melhor filme, musical ou comédia

“Pobres Criaturas”

- Melhor ator, drama

Cillian Murphy, “Oppenheimer”

- Melhor atriz, drama

Lily Gladstone, “Assassinos da Lua das Flores”

- Melhor ator, musical ou comédia

Paul Giamatti, “Os Rejeitados”

- Melhor atriz, musical ou comédia

Emma Stone, "Pobres Criaturas"

- Melhor ator coadjuvante

Robert Downey Jr, "Oppenheimer"

- Melhor atriz coadjuvante

Da'Vine Joy Randolph, "Os Rejeitados"

- Melhor diretor

Christopher Nolan, "Oppenheimer"

- Melhor filme de língua não-inglesa

“Anatomia de Uma Queda”

- Conquista cinematográfica e de bilheteria (categoria nova)

“Barbie”

- Melhor filme de animação

“O Menino e a Garça”

- Melhor trilha sonora

Ludwig Goransson, "Oppenheimer"

- Melhor canção original

"What Was I Made For?", Billie Eilish y Finneas O'Connell ("Barbie")

- TELEVISÃO -

- Melhor série dramática

"Succession"

- Melhor ator, drama

Kieran Culkin, "Succession"

- Melhor atriz, drama

Sarah Snook, "Succession"

- Melhor série musical ou de comédia

"O Urso"

- Melhor ator, musical ou comédia

Jeremy Allen White, "O Urso"

- Melhor atriz, musical ou comédia

Ayo Edebiri, "O Urso"

- Melhor minissérie ou filme para TV

“Treta”

- Melhor ator, minissérie ou filme para TV

Steven Yeun, “Treta”

- Melhor atriz, minissérie ou filme para TV

Ali Wong, "Treta"

- Melhor performance de comédia stand-up (categoria nova)

Ricky Gervais, "Armageddon"

- FILMES MAIS PREMIADOS -

"Oppenheimer" - 5

"Barbie" - 2

"Pobres Criaturas" - 2

"Anatomia de uma queda" - 2

"Os Rejeitados" - 2

