O ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant, afirmou nesta segunda (13) que o "Hamas perdeu o controle de Gaza".





"O Hamas não tem poder de parar as IDF (sigla inglesa para Forças de Defesa de Israel)", afirmou, completando: "Os terroristas estão fugindo para o sul, civis estão saqueando bases do Hamas, eles não têm fé no governo" do grupo terrorista, que comanda a Faixa de Gaza desde 2007.





Em 7 de outubro, o mega-ataque do Hamas, que matou ao menos 1.200 pessoas, disparou a nova guerra na região. Os palestinos contam 11 mil mortos até aqui.