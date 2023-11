O animal foi sedado e capturado pela equipe do circo com apoio das autoridades locais

Na Itália, uma cidade italiana de cerca de 40 mil habitantes ficou em alerta após um leão fugir de um circo e caminhar pelas ruas do município. O prefeito de Ladispoli, a cerca de 50km de Roma, Alessandro Grando, utilizou o Facebook para alertar a população. "Pedimos que sejam muito cautelosos e evitem qualquer deslocamento até segundo aviso", comunicou.

Nos vídeos, é possível ver o animal, de nome Kimba, andando em meio aos carros. O animal foi sedado e capturado pela equipe do circo com apoio das autoridades locais.

O prefeito de Ladispoli afirmou que espera que o episódio possa conscientizar a população e as autoridades para “finalmente pôr fim à exploração animal nos circos”. Na publicação, Alessandro Grando destacou que não tem autoridade para proibir os espetáculos com animais. No início do ano, um projeto que pede a o fim dessa exploração teve implementação adiada para 2024.