Algumas das crianças do grupo de brasileiros repatriados no lado egípcio da fronteira com Gaza

O grupo de 32 brasileiros que deixaram a Faixa de Gaza e cruzaram a fronteira com o Egito neste domingo (12/11) deve decolar de Cairo, capital egípcia, na manhã de segunda-feira (13/11) e chegar a Base Aérea de Brasília à noite, por volta das 23h30. Antes de desembarcar na capital federal, o avião da Presidência tem três paradas técnicas previstas: Roma, na Itália; Las Palmas, na Espanha, e na Base Aérea do Recife.



Esse será o décimo voo da operação Voltando em Paz, organizada pelo governo federal para repatriar os brasileiros que desejavam deixar a região do conflito entre Israel e o grupo radical Hamas, deflagrado no dia 7 de outubro. Com a chegada dos brasileiros que estavam em Gaza, o Brasil terá resgatado, ao todo, 1.477 pessoas, além de 53 animais domésticos.

A Embaixada do Brasil no Egito estima em seis horas o tempo do trajeto até o Cairo, onde o grupo pernoitará e depois seguirá para o Brasil. Segundo o Itamaraty, todos os trâmites migratórios foram concluídos com sucesso para a entrada do grupo no território egípcio. A lista original de brasileiros autorizados a deixar o enclave palestino contava com 34 nomes, mas duas pessoas desistiram da repatriação e decidiram permanecer na Faixa de Gaza.

“Alguns brasileiros já têm destino certo porque têm familiares aqui, então serão deslocados para esses locais. Uma parcela significativa, quase a metade do grupo, não tem onde ficar, mas o governo federal já disponibilizou, através do Ministério do Desenvolvimento Social, um local onde essas pessoas ficarão acolhidas. Vai ser no interior de São Paulo”, explicou Augusto de Arruda Botelho, secretário nacional de Justiça do Ministério da Justiça e Segurança Pública.

Quando chegarem ao Brasil, os brasileiros terão serviços de abrigo, documentação, e alimentação, além de apoio psicológico, cuidados médicos e imunização. Os brasileiros ficarão hospedados em Brasília por dois dias para depois seguirem para outros destinos em que têm familiares ou acolhimento. Das 32 pessoas que estavam na Faixa de Gaza, cerca de metade tem menos de 18 anos.



Não há um prazo limite estabelecido para o fornecimento de ajuda do governo aos repatriados. "Estamos preparados para o tempo que for necessário, para que essas pessoas possam se integrar ao nosso país. Não há prazo limite fixado. Estamos prontos para recebê-los da melhor forma. Eles ficarão em um local com longa experiência de acolhimento de refugiados da forma mais completa, mais digna, sem prazo”, disse Botelho.

Enquanto aguardavam pelo resgate em Gaza, os brasileiros estavam abrigados em residências alugadas pelo governo nas cidades de Khan Yunis e Rafah. Eles estavam recebendo recursos para alimentação, água potável, gás de cozinha e medicamentos. O grupo também teve acesso a atendimento médico e psicológico de forma online.