Superando o vício no celular com técnicas de mindfulness: sim, é possível

Observe o seu estado mental

A primeira coisa que deve ser feita para usar o método da atenção plena é observar a si mesmo. Faça uma análise cuidadosa, sem julgamentos, de como se sente quando usa o celular por um longo período, como fica seu corpo e como se sente emocionalmente. Veja se você pega o telefone porque precisa usá-lo para algo que importa, porque quer se distrair ou por um hábito mecânico incontrolável.

Observe como se sente quando uma pessoa que está ao seu lado usa o telefone sem prestar atenção em você e também o contrário, como se sente quando está com uma pessoa e verifica o celular a todo momento. Faça essas observações de forma imparcial, sem se julgar ou julgar os outros, apenas observe. Este é o primeiro passo para ter consciência das consequências desses atos e para adotar comportamentos que ajudem a melhorar seu vício em celular.