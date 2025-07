Saia do sufoco e atraia sucesso para seu negócio com o poder das velas

O que está atrapalhando os seus negócios?

Seus negócios estão indo mal? Está difícil atrair clientes e vendas? Não se desespere. O momento financeiro está complicado, mas há sempre possibilidade de lucrar mesmo tem tempos de crise. Precisamos atrair a energia certa para o seu negócio. Veja como fazer isso utilizando velas.Você já se fez essa pergunta? Muitas vezes damos muita importância aos números e acreditamos que eles irão nos levar ao sucesso ou à derrocada. É claro que a análise de resultados é muito importante em qualquer negócio, ter raciocínio empresarial é essencial para gerir os custos e aumentar os lucros. Mas e as energias? A energia da prosperidade não se aproxima de ambientes carregados de energias negativas e pessimismo — e isso pode estar comprometendo o faturamento da sua empresa.Alguns problemas atrapalham seriamente a energia do seu negócio, como:De muitas formas. Vamos dar alguns exemplos: se um cliente se sente maltratado, sente que o custo benefício do seu produto/serviço não é bom, ele sai do seu espaço desapontado e conta a outros sobre a insatisfação — que por consequência, também forma uma opinião negativa sobre o espaço/serviço. Daí acontece a reação em cadeia quando muitos têm essa mesma impressão. O espaço (seja ele físico ou não) fica impregnado dessa energia negativa de insatisfação e isso afasta a clientela. Uma pessoa pensa em pedir o seu serviço, mas “algo” faz com que ela não confie, ou deixe para outra hora (e acaba esquecendo), ou um outro motivo qualquer. A energia negativa bloqueia o seu negócio e você precisa levar isso a sério.Existem diversas maneiras. Limpezas espirituais de ambientes ajudam, bem como orações . Mas é importante eliminar as fontes de energia negativas que citamos acima, bem como proteger o espaço da formação de nova vibração pesada. Para proteger, sugerimos a utilização de incensos ou velas. Eles têm a energia do fogo, que purifica e afasta baixas vibrações. Existem algumas velas específicas para isso: para proteger seu negócio de crises energéticas. Por isso nosso conselho é: purifique o ambiente do seu negócio, elimine as fontes de energias negativas e proteja o seu espaço de trabalho energeticamente.Acenda uma vela que atraia prosperidade, dinheiro ou sucesso nos negócios todos os dias em seu ambiente de trabalho, logo no início do expediente. Se ela apagar sozinha, não tem problema, torne a acender. Mas fique atento, se ela insistir em apagar e não houver uma corrente de vento responsável por isso, é sinal que o espaço está carregado de energias pesadas. A vela traz a energia da bonança e da proteção para o espaço. Assim que ela queimar por completo, se você sentir a necessidade da proteção, coloque outra. Até que seu negócio esteja forte e próspero novamente.