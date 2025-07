Os objetos mais poderosos para afastar espíritos malignos

Objetos para afastar espíritos malignos

Apanhador de sonhos ou "Dreamcatcher"

"Os maus sonhos desaparecem, não é o que parece, vão muito longe, são removidos da minha vista e me permitem pelo menos uma boa noite."

“Deitei-me aqui para dormir; Nenhuma espírito noturno me atormentará, até que nadem todas as águas que fluem sobre a terra, e contem todas as estrelas que aparecem no céu! Assim, ajude-me Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém!"

Tesoura debaixo da cama

Colocar um copo de água abençoado embaixo da cama

Saquinho de cura de pesadelo para afastar os espíritos malignos

Existem diferentes crenças, objetos e artimanhas de diferentes bruxas para proteção no sono e para evitar insônia . A seguir, descubra as ações, objetos e feitiços usados ??para ajudá-lo a dormir à noite ouenviados em seu caminho, como colocar a tesoura debaixo da cama.Providencie um apanhador de sonhos (também conhecido como filtro dos sonhos). Você pode usá-lo sozinho ou realizar o preparo de um pó especial para espalhar sobre o objeto. Para isso, você vai precisar de sal marinho, artemísia e erva-de-passarinho. Triture tudo e adicione a pasta ao apanhador de sonhos. Você pode cantar:O pó resultando desses 3 ingredientes é para afastar os maus espíritos que tentam entrar nos seus sonhos. Outra coisa que você pode dizer é uma oração de proteção, como a utilizada às bruxas cristãs da Alemanha para afastar as bruxas demoníacas:Com a tesoura aberta debaixo da cama, voltada para a cabeceira, você pode proteger o local onde dorme de espíritos do mal. Nenhum espírito maligno pode tocá-lo enquanto houver a tesoura debaixo da cama, e também se diz que protege contra feitiços lançados sobre você por seu inimigo. A tesoura também pode ser colocada debaixo do travesseiro, mas para que seja mais seguro, aconselhamos que coloque debaixo da cama.A água do copo deve estar abençoada com suas orações com sal ou Cascarilla (casca de ovo em pó), e colocado diretamente abaixo do local em que você deita a cabeça ou mesmo na cabeceira da cama. O copo ajudará a afastar o mal e, se você pedir, em oração ao abençoar a água, afastará também os pesadelos. Mas você precisa jogar a água fora e começar de novo na noite seguinte. Como alternativa, você pode fazer isso com uma bacia de água também, sempre debaixo da cama.Coloque num saquinho algumas sementes de girassol , folhas de morango, algumas bagas vermelhas e um punhado de alecrim . Amarre o saquinho e o envolva com um pano azul ou branco claro. Pendure na cabeceira da sua cama, onde costuma pôr a cabeça. Esta fórmula antiga também cura as travessuras causadas por duendes e outros seres míticos que podem atrapalhar o nosso sono.