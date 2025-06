Oração de Santo Antônio para trazer o ex de volta

"Meu Santo Antônio que cuida da felicidade humana, no amor eu te rogo que façais (nome do ex) me amar profundamente, que ele chegue atrás de mim como as ervas do campo chegam aos pés da cruz. Tudo me dará, nada me esconderá, nada me negará e ser-me-á sempre fiel. Que (nome do ex) venha á minha procura. Que (nome do ex) não tenha um segundo de sossego na sua vida enquanto estiver longe de mim a partir deste momento! Amém."

Oração mais compacta - Faça o sinal da cruz e pronuncie com muita fé

"Santo Antônio pequenino, amansador de burro bravo, amansai (Fulano) para mim, e faça que ele me venha procurar e pedir-me desculpas pelo que me fez e me peça para voltar a ser meu namorado. Que assim seja e assim será.”

Uma crise nem sempre é o fim

Quando um romance acaba, fica um vazio profundo. Uma saudade, uma vontade de ligar para dizer como foi o seu dia... a ausência de alguém que se ama machuca muito. Se você quer reatar esse namoro, peça essa graça a Santo Antônio . Faça essa oração para ele.Faça o sinal da cruz e pronuncie com muita fé:Se você quer uma oração mais curtinha, para poder repetir mentalmente ao longo do dia e que também seja poderosa como a oração acima, pode pronunciar para si mesma a seguinte oração de Santo Antônio:Tenha fé, acredite em Santo Antônio e faça a oração para reatar o seu romance e ter seu namorado de volta. Um romance terminado é sempre motivo de sofrimento, mais ainda quando o amor não termina com ele. Conheça aqui uma poderosa oração para trazer seu ex de volta.Seu relacionamento acabou? Você gostaria que ele não tivesse acabado e está sofrendo? A Oração de Santo Antônio para trazer o ex de volta pode acalmar o seu coração . Muitas vezes um relacionamento que tinha tudo para dar certo acaba por uma bobagem. Um dos dois pode ter feito ou dito algo impensado e pôs a perder toda a relação de carinho e afeto que tinham um pelo outro. Você acha que vale a pena investir na volta desse romance? Então peça com muita devoção ao santo padroeiro dos namorados. Pode também consultar essa simpatia para abençoar a relação se está começando a ter uma má fase. Santo Antônio atende aos corações aflitos e, se trazer o ex de volta for uma solução para acalmar o seu sofrer, faça a oração e acredite no poder do santo.