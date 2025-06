Planeta Regente do Signo Peixes: Netuno e a Sensibilidade Espiritual

Netuno: o planeta da espiritualidade e da imaginação

A dualidade entre Júpiter e Netuno

O dom da empatia e os riscos da fuga

Entre os doze signos do zodíaco, Peixes talvez seja o mais enigmático e sensível. O planeta regente do signo Peixes é Netuno, astro das águas profundas e do inconsciente coletivo, símbolo do misticismo, da empatia e da imaginação sem fronteiras. A energia pisciana é fluida, escapando às definições exatas. São pessoas sonhadoras, intuitivas, generosas e com uma forte conexão espiritual. A influência de Netuno torna os piscianos capazes de perceber dimensões sutis da existência, o que os torna mais suscetíveis a estados emocionais intensos, mas também os dota de uma imensa compaixão.Netuno foi descoberto em 1846 e rapidamente associado ao signo de Peixes , cuja vibração já era conhecida por sua sensibilidade transcendental. Na mitologia romana, Netuno era o deus dos mares, e, assim como os oceanos, esse planeta rege o que é profundo, oculto e em constante movimento interior. Como planeta regente do signo Peixes, Netuno confere dons artísticos, sensibilidade elevada e forte inclinação ao altruísmo. Os piscianos enxergam o mundo com lentes simbólicas, sendo guiados por sonhos, intuições e ideais. Muitas vezes, vivem entre dois mundos: o real e o imaginário. Esse trânsito entre o tangível e o etéreo pode ser uma bênção, principalmente nas artes e no misticismo, onde Peixes se destaca. Mas também representa um desafio: manter os pés no chão pode ser difícil para quem vive mergulhado em sensações e emoções.Antes da descoberta de Netuno , o planeta Júpiter era considerado o regente de Peixes, e ainda hoje atua como uma co-regência. Júpiter traz expansão e fé, enquanto Netuno aprofunda a espiritualidade e a intuição. Essa combinação faz de Peixes um signo com grande abertura ao divino e ao coletivo. O planeta regente do signo Peixes, Netuno, amplia a sensibilidade a tal ponto que os nativos podem absorver os sentimentos alheios como se fossem seus. Por isso, precisam de proteção energética constante e de momentos de recolhimento para reencontrar o próprio centro. Sugestão de link externo: No parágrafo sobre a descoberta de Netuno em 1846, pode-se inserir um link para a NASA – Neptune OverviewPeixes vibra no amor universal. Piscianos são naturalmente empáticos, muitas vezes dispostos a ajudar os outros mesmo em detrimento de si mesmos. Porém, a mesma sensibilidade que os conecta ao mundo pode levá-los a estados de melancolia, escapismo e procrastinação. Sob a influência do planeta regente do signo Peixes, é comum que desenvolvam uma visão idealista da vida. Quando a realidade não corresponde aos sonhos, tendem a se afastar, mergulhando em fantasias ou se isolando emocionalmente. Para equilibrar essa energia, é importante que busquem expressar sua criatividade, seja pela arte, pela espiritualidade ou por atividades que envolvam compaixão e ajuda ao próximo. É nesse fluxo criativo e intuitivo que Peixes encontra sua força.