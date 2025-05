Dia do Tarot: descubra a carta do seu signo e o que isso revela sobre você

O próximo domingo (25/5) será o Dia do Tarot, dia celebrar o poder dos símbolos, da intuição e do autoconhecimento. Em sinergia com a astrologia, determinadas cartas dos Arcanos Maiores são tradicionalmente associadas a cada signo do zodíaco, refletindo seus traços mais marcantes, seus desafios e potenciais. Abaixo, o Astrolink revela essa conexão mística entre os signos e o tarot:

Áries: O Imperador

A energia do Imperador reflete a força de quem sabe liderar, construir e tomar as rédeas da própria vida. Áries vibra nessa mesma frequência: ousado, determinado e sempre pronto para abrir caminho onde ainda não existe trilha.

Touro: O Hierofante (ou Papa)

Tradições, raízes e valores sólidos unem Touro ao Hierofante. Essa carta fala sobre sabedoria ancestral, fé e o conforto de pertencer. Touro encontra potência justamente naquilo que é estável, constante e verdadeiro.

Gêmeos: Os Enamorados

Versatilidade, escolhas e conexão. Gêmeos se reconhece nos Enamorados porque vive entre possibilidades, ideias e afetos. Essa carta fala sobre escutar o coração, mesmo que ele mude de direção de vez em quando.

Câncer: A Sacerdotisa

Sensível, profundo e cheio de intuição, Câncer se alinha naturalmente à Sacerdotisa. Essa carta guarda os mistérios da alma, o silêncio que acolhe e a sabedoria que brota de dentro. Um convite ao sentir antes de agir.

Leão: A Força

A Força é sobre coragem, autocontrole e brilho interior, tudo que Leão conhece tão bem. Nessa carta, uma mulher doma um leão com doçura e presença. Ela ensina que a verdadeira força vem de dentro.

Virgem: O Eremita

O Eremita caminha com a lanterna na mão, buscando respostas no silêncio e na introspecção. Virgem também é assim: atento aos detalhes, cuidadoso, sempre em busca de melhorar o que toca, inclusive a si mesmo.

Libra: A Justiça

Libra encontra na carta da Justiça o reflexo da sua alma: equilíbrio, ética e clareza nas decisões. Essa carta pede ponderação e verdade, dois pilares que Libra leva a sério, mesmo quando o coração está dividido.

Escorpião: A Morte

Transformar para renascer. Escorpião e a carta da Morte falam a mesma língua: a da coragem para encerrar ciclos e se reinventar. É a energia da fênix, que queima para se tornar ainda mais forte.

Sagitário: A Temperança

A Temperança equilibra opostos e convida à expansão com consciência. Sagitário, com seu espírito livre e sua sede de sentido, encontra nessa carta um espelho: sabedoria em movimento e fé no caminho.

Capricórnio: O Diabo

O Diabo fala sobre ambição, limites e desejos que prendem. Capricórnio entende essa energia porque vive os desafios do mundo material, mas também sabe que liberdade vem com responsabilidade e escolha consciente.

Aquário: A Estrela

Visão de futuro, autenticidade e esperança. A Estrela e Aquário compartilham o brilho das ideias que iluminam coletivos. É a carta da inspiração, do ser único que pensa o mundo com amor e invenção.

Peixes: A Lua

A Lua sussurra verdades através da intuição, dos sonhos e das emoções profundas. Peixes habita esse mesmo universo simbólico, onde tudo é sensível, misterioso e sagrado. Um chamado para confiar no que não se vê.

Tarot online funciona?

De acordo com o Astrolink, sim! O tarot online funciona — e não é de hoje que os praticantes da cartomancia reconhecem a eficácia das consultas feitas a distância. A conexão entre o consulente e as cartas não depende da presença física, mas sim da intenção, do foco e da abertura para o processo. A leitura é energética e intuitiva, o que permite que o tarólogo ou a plataforma interpretem os arcanos de maneira precisa, mesmo em ambientes virtuais.

Plataformas como o Astrolink oferecem experiências que simulam o ritual tradicional de embaralhar e escolher cartas, criando um ambiente propício à reflexão e ao autoconhecimento. Seja para questões afetivas, profissionais ou espirituais, o importante é a clareza na formulação das perguntas e a disposição em ouvir o que o tarot tem a dizer. Cada carta carrega significados profundos que, quando lidos com atenção, ajudam a iluminar decisões, sentimentos e caminhos. O formato online amplia o acesso a essa ferramenta milenar, mantendo seu caráter simbólico e introspectivo.

