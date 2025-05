Chá para limpar a aura fortalece o seu escudo espiritual

Aura é sensível ao que nos rodeia

Aprenda a fazer o chá para limpar a aura

Leve uma xícara de água ao fogo retire antes de ferver. Não utilize o microondas ou qualquer outro aparelho elétrico;

Coloque algumas folhas de hortelã na xícara e deixe repousar para que a água absorva as suas propriedades. Enquanto isso, imponha as suas mãos sobre a xícara por três minutos;

Durante a imposição de mãos, mentalize uma luz prata saindo da sua testa e uma luz verde emanando do seu coração;

Ao mesmo tempo que visualiza as luzes, concentre-se numa oração, mantra ou afirmações positivas. A escolha é sua. Procure optar por aquilo que lhe deixar mais confortável, de acordo com as suas crenças;

Passados os três minutos, filtre as folhas e beba o chá, visualizando toda e qualquer energia negativa a ser dissipada, bem como pensamentos e sentimentos negativos.

Sente-se mal, com uma energia pesada ? Talvez o melhor seja preparar um, ajudando, assim, a restabelecer o seu equilíbrio e bem-estar . Em menos de cinco minutos, está pronto para consumir e, certamente, vai ajudá-lo a sentir-se mais leve, confiante e bem disposto. Neste artigo, iremos falar sobre a importância de limpar a aura e ensinar como fazer o chá que pode mudar a sua energia! A aura é um campo de energia que envolve os seres vivos, protegendo os seus espíritos. Quando bem tratada, cuidada e limpa, a nossa aura tem um imenso poder de proteção, funcionando como um verdadeiro escudo invisível no mundo espiritual . A força de uma aura bem cuidada é inestimável e dependendo da qualidade e do seu nível de energia, é capaz de dissipar as tensões negativas em um ambiente ou em uma pessoa. Tendo em conta que, diariamente, travamos lutas espirituais, devemos cuidar da nossa aura, tal como cuidamos da nossa saúde , até porque esse campo poderoso de energia tem impactos profundos na nossa saúde física, emocional e espiritual.Constantemente, somos influenciados pelos nossos pensamentos, ações e sentimentos. Por isso mesmo, é necessário ter um cuidado cada vez maior com o que pensamos, sentimos ou dizemos. No entanto, há quem ainda ignore o poder que os ambientes externos e as pessoas com as quais nos relacionamos têm sobre nós, bem como a sua influência no nosso equilíbrio e boa disposição. Desta forma, devemos estar atentos não só à nossa energia, mas também à energia que nos circunda e envolve. Sendo a nossa aura permeável e sensível ao que nos rodeia, é natural que ambientes e pessoas, que manifestem uma energia negativa , roubem a vitalidade da nossa aura. Daí a importância de limpar a aura frequentemente ou sempre que sentir necessidade. Existem diversas formas de limpar a aura. Através da utilização de cristais, da oração ou meditação , do banho de ervas, do uso de incensos , mantras e até mesmo exercícios físicos e uma alimentação saudável. Mas hoje, vamos focar-nos na sabedoria ancestral relacionada com a energia das plantas, a fitoenergética, e aprender a preparar um chá para limpar a aura.Para fazer o chá, você vai precisar apenas de hortelã natural (nome científico: Mentha Piperita ou Mentha Spicata).Após beber o chá, permita-se a um momento de introspecção e de encontro consigo mesmo. Pense em tudo aquilo pelo qual é grato e agradeça à Vida as dádivas recebidas. Fonte: luzdaserra