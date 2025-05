Sonhos e intuição na Lua Minguante em Peixes: como interpretá-los

O que significa a Lua Minguante em Peixes?

é um período místico e profundamente introspectivo. A energia pisciana amplifica a conexão com o subconsciente, favorecendo sonhos vívidos, premonições e uma sensibilidade psíquica acentuada. Mas como entender e interpretar essas mensagens do universo? Emanando sua energia neste dia 20 de maio, a partir das 9h29 (horário de Brasília), veja como a Lua Minguante em Peixes influencia seus sonhos e sua intuição, além de conferir dicas práticas para aproveitar esse momento poderoso. Lua Minguante é a fase final do ciclo lunar, marcada pela introspecção, limpeza e encerramento de ciclos. Quando essa fase ocorre no signo de Peixes , um dos mais espirituais e intuitivos do zodíaco, a energia se torna ainda mais voltada para o autoconhecimento e o mundo dos sonhos. Peixes é regido por Netuno, planeta da imaginação, da espiritualidade e das ilusões. Isso significa que durante a Lua Minguante em Peixes, é comum experienciar sonhos intensos, simbólicos e até mesmo proféticos. É um momento perfeito para refletir, meditar e se conectar com seu eu interior.Durante essa fase, seus sonhos podem se tornar mais vívidos e carregados de simbolismo. Algumas características comuns dos sonhos nessa fase são:Além dos sonhos, sua intuição estará mais forte. Você pode ter pressentimentos, sentir energias ao entrar em um lugar ou perceber detalhes que normalmente passariam despercebidos. Algumas dicas para aproveitar sua intuição:Agora que você já aprendeu mais sobre as energias dessa fase lunar, especificamente no sensível signo de Peixes, veja como realizar um simples ritual para aumentar a sua capacidade intuitiva:A Lua Minguante em Peixes é um convite ao autoconhecimento, à introspecção e à conexão com o mundo espiritual. Ao entender seus sonhos e confiar em sua intuição , você pode descobrir mensagens poderosas e obter reflexões valiosas para sua vida.