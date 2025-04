Entrevista com Américo Barbosa: como o agora molda o seu amanhã?

Qual é o princípio, o início para termos a consciência da meditação em nossa vida?

Américo Barbosa, a ideia de esvaziar a mente durante a prática de Meditação é real?

Você acha que tem como silenciar uma mente preocupada demais?

Para você, o que nos falta percebermos sobre o processo das emoções?

Estamos vivenciando a famosa “sociedade do cansaço”, onde tudo parece ser um peso. Você acha que tem solução para esse estado?

Qual é o principal ensinamento da espiritualidade que você segue e pode compartilhar com a gente?

Você acredita que existe uma autocobrança sobre o que sabemos de propósito na vida?

Muito se fala sobre a importância de nos mantermos no presente e de como as técnicas meditativas podem ser grandes aliadas para concentrarmos melhor nossos propósitos de vida. Mas, na prática, será que isso funciona mesmo? Em um bate-papo descontraído e totalmente rico em aprendizado durante o podcast “Meu Momento Místico”, o professor e PhD,, explica um pouco mais sobre como a meditação e o estado de presença podem trazer grandes benefícios para uma mente mais próspera e saudável.Os mestres, os nossos irmãos da Estrela Sirius, sempre dizem que. Parece tão simples. É a coisa mais complexa que um ser humano pode desenvolver. Porque hoje o nível de distração é grande. Você é bombardeado diariamente por milhares e milhares de informações e desinformações, principalmente. Então é fácil levar o seu estado mental e emocional , espiritual a uma grande distração.Mente cheia e a mente vazia são a mesma coisa. Você não precisa esvaziar totalmente a mente. Entenda: se não é natural, é artificial, e ser artificial não há a menor verdade nisso.. Você fica preocupado porque você acha que vai perder dinheiro, ficar sem dinheiro, sem comida, sem amor, sem moradia, qualquer coisa, qualquer escassez. E com isso, você cria um buraco. O maior buraco a gente tem no organismo é o estômago, então, é para lá que vai toda a preocupação. Alimenta tudo, vai lá e aí começa a incandescer as paredes, vira uma gastrite. Se você não cuidar, vira uma úlcera e pode virar coisa pior. Em termos de alimentação, é comum justamente o intestino ser o órgão mais comprometido em relação ao que não digerimos bem.O brasileiro tem muita prisão de ventre , sabe por que? Ele guarda tudo, afirma o professor Américo Barbosa. Ele guarda as coisas, ele não digere mais do que isso. Porque o nosso intestino é tão fantástico que está comprovado que tem neurônios no cérebro. É preciso aprender a tirar o bom de cada coisa. Se não faz isso, recebe uma comida e tira o bom e joga a porcaria fora. Mas nós, na nossa vida, não sabemos fazer isso direito.. Na verdade, a gente não consegue ver situações boas de uma situação ruim.Ninguém fala “Eu estou triste, eu estou magoado”. Repare bem que há uma alma, uma máscara, uma máscara que a sociedade criou e as pessoas têm dificuldades em compreender as suas verdades, sabe? É raro, é raro, muito raro, alguém falar exatamente o que sente. Então, quando você sente o que sente, você começa a se sentir.De que um ilumina o outro, Américo Barbosa diz. Sabe, eu aprendi isso uma vez. Há muitos anos atrás, eu estava começando a dirigir e pegando a serra, tinha uma neblina enorme, enorme, enorme. Eu não via carro nenhum na minha frente e de repente apareceu um carro. Eu me aproximei, mas aí a minha luz batia na dele e eu conseguia ver a estrada e comecei a ver que todos atrás de nós fazia a mesma coisa. Então,. Perfeito é esse negócio de sentir o que sente. É muito engraçado porque a gente está condicionado a falar de sentimento e entra numa questão de vulnerabilidade e o ser vulnerável. Parece que é um grande problema você desmanchar o coletivo de você ter sempre que ter força, resolver tudo, ser o homem ali ou a mulher com força.O termo vem sendo bastante propagado e há uma expectativa em sermos felizes somente quando atingirmos isso. O que você pensa sobre isso? No universo,. É o seu propósito e tudo está interligado. As coisas mais pequenas se transformam em coisas gigantes porque é quântico. Você vai multiplicando. Sei que vai chegar em todas as pessoas. Então, hoje, entenda isso: qualquer coisa que você faça, você tem que colocar o propósito, a intenção antes. Pense: “para que é que eu vou fazer isso?”. Com certeza a gente não veio aqui para ser plateia. A gente veio para fazer parte do show lá na frente e quando isso acontecer, você teve que aprender o papel. Você teve que fazer muitas coisas. Agora eu acho que não precisa de preparo, pois nós tivemos um caminho de preparação, fomos nos preparando, mas os mestres dizem: “Não espere ficar preparado, você nunca vai estar preparado totalmente”.

