Um Arcanjo para cada dia da semana: conheça as 7 orações

Você sabia que cada dia da semana é regido por um? Isso mesmo! Cada dia tem uma energia celestial específica, e conectar-se com o Arcanjo correspondente pode trazer mais proteção , orientação e clareza para sua vida. Mas não se preocupe com regras rígidas — os Arcanjos estão sempre ao nosso lado, prontos para nos ouvir a qualquer momento. Aqui, você vai descobrire como pode se conectar com essa força divina para potencializar sua jornada espiritual.