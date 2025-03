Existem Signos Com Mais Carma?

Signos com mais Carma - Câncer

A ligação que Câncer tem com a família e a forma intensa como se relaciona com os outros, faz com que os cancerianos deixem de satisfazer as suas próprias vontades e sufoquem suas necessidades. Acabam sempre cedendo para agradar ou depositando no outro sua felicidade. Por isso, quem pertence ao signo de Câncer precisa trazer mais racionalidade para as ações, para evitar que os sentimentos estejam sempre no controle. A carência também é parte do carma, e significa que o canceriano precisa depender menos afetivamente das pessoas. Esperar menos das pessoas e não se magoar com facilidade. Clique para conferir o Horóscopo completo para você!