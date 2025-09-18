Assine
CRÍTICAS AO GOVERNADOR

Kalil diz que se sentiu 'humilhado' por ato de Zema

Ex-prefeito se filiou ao PDT recentemente e pode voltar a disputar cargo no executivo nas próximas eleições

18/09/2025 17:16

Ex-prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PDT)
Ex-prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PDT) crédito: Reprodução/ TV ALMG

Ex-prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PDT) participou do programa “Mundo Político”, da TV da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, e voltou a tecer fortes críticas ao governador Romeu Zema (Novo).

Os dois disputaram as eleições para o governo do estado em 2022 e Zema saiu vencedor no primeiro turno. Agora, Kalil se filiou ao PDT e é possível que ele volte a concorrer pelo estado no próximo ano.

Zema e a banana com casca

O ex-prefeito é muito crítico à gestão de Zema e disse que até se sentiu “humilhado” quando o governador apareceu em vídeo comendo uma banana com casca.

"A gente fica humilhado quando o nosso governador come uma banana com casca, né? Eu me senti humilhado. Nos humilhou como mineiros. É o segundo governador mais importante da federação”, disse Kalil.

O caso aconteceu em fevereiro, em meio a uma onda de críticas do político do Novo ao presidente Lula. A intenção de Zema era criticar a alta no preço dos alimentos.

“Desta vez eu recorri a uma nutricionista para ver se podia ou não (comer a fruta com casca), e ela falou que sim. Comer banana com casca. Não fica tão bom quanto uma banana pura, não, mas dá para encarar nesses tempos em que os preços dispararam. Fica aí uma sugestão que pode funcionar”, disse, à época.

Kalil vai disputar o governo?

Perguntado sobre qual a expectativa do PDT para sua candidatura em 2026, Kalil se esquivou e disse que terá prioridade para escolher qual cargo vai concorrer.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

“Ao PDT, a única coisa que pedi foi que eu tenha autonomia em Minas Gerais para escolher o cargo de disputa. Agora, vamos esperar e ver como é que vai correr tudo até a eleição”, respondeu.

