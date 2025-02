Espelhos no Feng Shui: 10 Dicas de Como Usar e Não Usar

Em frente à cama, no quarto de dormir

É muito comum termos espelho no quarto, pois é onde normalmente nos vestimos e nos arrumamos e por isso queremos ver a nossa imagem refletida. Mas é preciso ter cuidado com o espelho que dá o reflexo da cama na hora de dormir. O espelho altera o equilíbrio energético do ambiente e prejudica o sono das pessoas, elas podem ficar estressadas, com sono agitado ou terem insônia. O ideal é que o espelho fique dentro do armário, ou aponte para um local longe da cama ou, em último caso, seja coberto com um tecido antes de dormir.