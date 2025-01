Simpatias de Iemanjá para Paz, Amor e Dinheiro

3 Simpatias de Iemanjá: paz, amor e muita prosperidade

Simpatias de Iemanjá: mais Paz e Amor Apenas 4 itens são utilizados para essa simpatia. O primeiro deles são algumas pétalas de rosa branca ; também será usado alguns poucos grãos de arroz (cru) e um perfume da sua preferência. Como já foi dito, essa simpatia precisa ser feita diante do mar e o primeiro passo não podia ser mais simples: vista-se com uma roupa de cor branca e apenas misture todos os ingredientes; certifique de adicionar algumas gotas do perfume de modo que o aroma seja bem distribuído entre os grãos de arroz e as pétalas de rosa. Depois de bem misturados, passe todo o conteúdo pelo seu corpo enquanto admira a beleza do mar e reza para Iemanjá - na oração deve-se pedir pela paz e a prosperidade que almeja. Feitos os pedidos e tendo passado os ingredientes por todo o corpo, entre no mar com a roupa branca. Não é preciso ir muito ao fundo, apenas o suficiente para que possa dar três mergulhos com segurança. Depois de mergulhar 3 vezes retorne à areia de costas, com os olhos voltados para o mar.

Simpatias de Iemanjá: Prosperidade o ano todo Mais uma vez, apenas 4 itens fazem parte dessa simpatia para Iemanjá. Serão usadas sete moedas (que precisam ser do mesmo valor), sete rosas brancas, uma garrafa de champanhe e um pouco de perfume de alfazema . Vá à praia e lembre-se de levar todos os itens consigo. Tire um momento para orar para Iemanjá e os orixás que têm sua força no mar. Como você já deve imaginar, 7 é o número chave dessa simpatia, portanto, conte 7 ondas e jogue as flores ao mar, despejando em seguida o champanhe. Enquanto joga as flores e o champanhe, ofereça ambos às divindades para as quais dedicou sua oração previamente. Ofereça as flores e a champanhe com seu coração e então lave as 7 moedas com a alfazema. Assim que forem lavadas elas devem ser seguradas em sua mão direita. Com todas as moedas na mão direita, mergulhe-a no mar e com muita fé, peça proteção financeira às divindades, e então abra a mão de modo que o mar leve algumas moedas. Atenção, pois o mar deve levar apenas 6 das 7 moedas. É imprescindível que uma delas fique em sua mão, devendo ela ser guardada consigo como um amuleto para atrair a prosperidade desejada.

Simpatia de Iemanjá: trazer o amor de volta A terceira e última simpatia dessa lista consegue ser ainda mais simples que as demais. Para elas será preciso apenas 1 garrafa branca e transparente, 1 pequeno pedaço de papel e um pouco de essência de jasmim. O modo de realizar essa simpatia é tão prático quanto seus materiais. Primeiramente, escreva o nome da pessoa a quem se deseja recuperar o amor no pedaço de papel. A seguir, o papel deve ser perfumado com a essência de jasmim - não é preciso deixar o papel molhado, apenas faça com que o aroma fixe no papel de maneira marcante. Feito isso, o papel pode ser colocado delicadamente dentro da garrafa transparente; acomode bem o papel para que ele não saia com facilidade e deixe que a água do mar leve a garrafa. Enquanto deixa que a água leve a garrafa, peça a Iemanjá que traga seu amor de volta aos seus braços.

Aos devotos da rainha das águas, realizarde Iemanjá é sempre sinônimo de poder e graças alcançadas, devido ao imenso poder do orixá. Mesmo entre aqueles que não têm Iemanjá como foco de suas crenças dentro da umbanda ou candomblé, reconhecem o poder da sincretizada Nossa Senhora dos Navegantes. A seguir, veja como a conhecida padroeira dos pescadores e trabalhadores do mar poderá te ajudar através simpatias especiais para cada necessidade da vida.Um orixá como Iemanjá possui, claro, sua própria data comemorativa onde celebram-se festas em sua homenagem e onde muitos aproveitam o momento para fazer poderosas simpatias. A data comemorativa mais famosa é a que ocorre no dia 2 de fevereiro, normalmente nas cidades litorâneas, em especial da região Baiana e do Rio de Janeiro. Essa data é uma ocasião um pouco mais especial que as demais para tais culturas, onde inúmeros fiéis se reúnem para celebração vestidos de branco em homenagem a Iemanjá. Entretanto, uma simpatia para Iemanjá pode também ser feita em outras ocasiões desde que sejam aplicados o mesmo empenho e a mesma fé no orixá. Para aqueles que já querem deixar selecionada alguma simpatia para ser realizada nessa data, ou que estarão no litoral e querem aproveitar a oportunidade para realizar uma simpatia especial, separamos a seguir algumas poderosas simpatias direcionadas a Iemanjá. Elas podem ser utilizadas para pedidos que incluam proteção, amor, saúde ou até mesmo prosperidade . Uma nota importante a ser acrescentada é que todas as simpatias que irá encontrar a seguir devem ser feitas na praia, à beira mar.