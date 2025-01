Um pouco mais sobre o Orixá Oxóssi O orixá Oxóssi vive nas florestas e sua cor na Umbanda é o verde, enquanto no Candomblé é o azul claro ou o prata. Os objetos utilizados em seu culto são o arco e flecha (ofá), facas, lanças, dentre outros instrumentos de caça. O dia da semana consagrado para Oxóssi é a quinta-feira e sua data comemorativa é 20 de janeiro. O Orixá Oxóssi foi sincretizado nas tradições da Igreja Católica com “São Sebastião”. A sincretização foi uma estratégia dos africanos, para manter o culto aos Orixás, no período em que eram perseguidos por isso.

Quem são os filhos de Oxóssi?

Oração para Oxóssi

“Meu pai Oxóssi! Vós que recebestes de Oxalá o domínio das matas, de onde tiramos o oxigênio necessário à manutenção de nossas vidas durante a passagem terrena, inundai os nossos organismos coma vossa energia, para curar de nossos males! Vós que sois o protetor dos caboclos, dai-lhes a vossa força, para que possam nos transmitir toda a pujança, a coragem necessária para suportarmos as dificuldades a serem superadas! Dai-nos paz de espírito, a sabedoria para que possamos compreender a perdoar aqueles que procuram nossos Centros, nossos guias, nossos protetores, apenas por simples curiosidade, sem trazerem dentro de si um mínimo da fé. Dai-nos paciência para suportarmos aqueles que se julgam os únicos com problemas e desejam merecer das entidades todo o tempo e atenção possível, esquecendo-se de outros irmãos mais necessitados! Dai-nos tranquilidade para superarmos todas as ingratidões, todas as calúnias! Dai-nos coragem para transmitir uma palavra de alento e conforto àqueles que sofrem de enfermidades para quais, na matéria, não há cura! Dai-nos força para repelir aqueles que desejam vinganças e querem a todo custo magoar seus semelhantes! Oke Arô Oxóssi! ”.

Os signos regidos pelo orixá Oxóssi

Um ponto de Oxóssi

“Quem manda na mata é Oxossi Oxossi é caçador Oxossi é caçador. (bis) Ouvi meu pai assobiar, Ele mandou chamar. (bis) É na Aruanda auê! É na Aruanda auá! (bis) Seu Pena Verde de Umbanda, Ele mandou chamar.”

representa as florestas, as caças, os animais, o sustento e a fartura. Filho de Iemanjá Oxalá , ele provê a alimentação, por isso está em todas as refeições. Também é um Orixá ligado ao conhecimento, à cultura e à arte. Oxóssi é um caçador de energias positivas e boas influências. Em sua origem na África, era considerado o, daqueles que traziam sustento para casa. Hoje, ele protege especialmente as pessoas que saem todos os dias para trabalhar e também trazem sustento para a casa. Ele é um profundo conhecedor das ervas e de seus poderes medicinais sendo, portanto, um curador poderoso. Na arte, se faz presente no momento que um artista pinta um quadro, um escultor confecciona uma escultura, na composição de uma música, dentre outros. Oxóssi promove a vontade de cantar, pintar, escrever, dançar, etc. Mas, ao mesmo tempo, é o deus da contemplação, da preguiça e do ócio.Como dizem os umbandistas : quem é filho da Umbanda não cai. Os filhos de Oxóssi são normalmente pessoas calmas, encantadoras e amorosas, são os mais equilibrados de toda a Umbanda. São conhecidos por serem ótimos conselheiros pelo seu gênio alegre, mas também possuem tendência a serem solitários. Como os caçadores, eles preferem realizar atividades durante a noite. São certeiros e conseguem atingir seus objetivos. Costumam ser pessoas trabalhadoras e honestas. Não toleram mentiras, zelam pelos que amam e são muito fiéis. Leia mais sobre os filhos de Oxóssi aqui Os seguidores de Oxóssi costumam solicitar sua ajuda para problemas com alimentação. Mas, oé muito versátil e pode ser requerido em vários momentos da vida. Por ser o senhor das florestas, muitos solicitam sua cura para doenças. Pelo perfil guerreiro, podemos pedir proteção material e espiritual. Reze com fé e faça seu pedido ao Orixá Oxóssi.Oxóssi é o orixá regente dos signos de Virgem Capricórnio . Por suas características semelhantes à esse signo, as pessoas nascidas nessa época do ano costumam identificar-se com esse orixá. Ele tem o jeito matemático e organizado dos virginianos, é muito sério e responsável como os capricornianos mas também um lado exótico e excêntrico como os aquarianos.