Ritual para proteção em 2025: cristais, defumadores e muito mais

Ritual para proteção em 2025

Ritual para proteção em 2025: Pedras e Cristais

Ritual com Banhos de Ervas

Ritual para proteção em 2025 com Velas

Ritual para proteção em 2025 com Defumadores e Incensos

Todos os anos, rituais diversos são praticados a fim de atrair boas energias para um novo ciclo que se inicia. Prosperidade, amor e dinheiro são apenas alguns deles. Mas diante de tempos de incertezas e inseguranças, umdeve blindar seu campo espiritual de más energias como o ódio, a inveja e o mau olhado.são muitas as possibilidades para quem quer fazer um ritual para proteção em 2025. Ainda que todos eles vibrem de uma certa maneira e possuam suas propriedades energéticas,para fazer com que o ritual dê certo. A seguir, listamos algumas sugestões de itens mágicos para que você utilize como proteção pessoal ou de ambientes. Lembrando que a utilização de um não impede ou anula o uso de outros meios. Você pode combinar os itens da forma que se sentir melhor e na ordem de preferência. Preste atenção às energias que estejam vibrando em sintonia com as suas no momento e siga seus instintos.Para obter proteção ao longo dos anos, muitas pessoas gostam de contar com a ajuda dos cristais. Para fazer o seu ritual para proteção em 2025 nesse caso, você só vai precisar compreender o processo de limpeza, energização e programação do cristal escolhido. Assim que escolher a pedra com as características desejadas (você pode ter todas, inclusive), poderá utilizá-las durante meditações, em um acessório ou levar com você na bolsa ou na carteira, por exemplo. Se quiser se sentir protegido com o cristal regente de 2025 deve manter esse cristal por perto: Cristal de Quartzo . Também a Sodalita Jade são as pedras do ano 2025 ! Mas se sua intenção é se sentir protegido durante todo o ano, esses cristais são os mais poderosos em energias protetoras:Tomar um banho de sal grosso com ervas é um poderoso ritual para proteção em 2025. Em geral, as ervas utilizadas costumam ser as mesmas, mas você combinar até 21 ervas com propriedades distintas se quiser. Dentre as ervas direcionadas para proteção, as mais famosas são a Sálvia Branca Alecrim , Pimenta e até mesmo o Manjericão . Para fazer o ritual, basta diluir um pouco de sal grosso (cerca de 7 colheres de sopa para cada 2 litros d'água) e da(s) erva(s) escolhida(s) em água morna, coando o conteúdo após uns 5 minutos. Depois do seu banho de higiene, despeje a água em seu corpo, sempre do pescoço para baixo, mentalizando que essa água está levando embora toda a inveja, o olho gordo e magias que tenham sido direcionadas a você. Não precisa enxaguar e, preferencialmente, deixe que a água seque naturalmente em seu corpo, sem o auxílio de uma toalha. Vista roupas limpas e de cor clara após o banho — preferencialmente brancas. As ervas coadas devem ser devolvidas à natureza, nunca jogadas no lixo.você poderá gostar dos efeitos do sal de banho de descarrego, de 7 ervas arruda ou de manjericão . Apesar de haver propriedades um pouco diferentes entre eles, são banhos direcionados ao livramento pessoal e a proteção. Você pode fazer o banho na virada no ano e repeti-lo por, no máximo, 2 vezes ao mês. Banhos de proteção e descarrego são muito poderosos e podem causar desgaste energético quando muito frequentes. Se você tem uma divindade ou santidade de devoção, pode fazer uso das velas para potenciar um ritual com cristais, ervas, amuletos ou talismãs. Se preferir, ela poderá ser utilizada isoladamente, acompanhando um momento de meditação e oração. Sempre que acender uma vela ao seu santo, orixá, anjo da guarda ou outra divindade, faça uma oração, medite e procure se conectar com essa energia, para que a vela deixe de ser apenas um objeto, e se torne um vínculo espiritual entre vocês. Outra possibilidade, caso você esteja utilizando outros elementos para o seu ritual (como cristais e incensos), é escolher uma vela pela sua cor. Se deseja proteção, velas nas cores azul, branco, violeta ou preto são boas escolhas. As ervas costumam ser muito utilizadas em incensos ou defumação , especialmente quando se trata de proteção para ambientes. As ervas mais recomendadas para essa defumação da casa são, a sálvia branca e o palo santo. Se procura queimar incensos os mais usados são de arruda, alecrim, canela, mirra ou lavanda. Se optar por defumadores , você poderá adquirir as ervas já secas e queimá-las juntas ou individualmente (de acordo com as propriedades que mais se encaixem às suas necessidades) em um recipiente resistente ao calor. Assim como em formato de incensos , a defumação deve ser feita dos fundos para a frente da casa, do escritório ou ambiente desejado. Procure manter movimentos circulares e "varrer" as energias para fora de cada cômodo, até que saiam pela porta principal. Enquanto o incenso ou as ervas queimam, procure meditar por uns instantes e mentalizar aquilo que deseja atrair — ou afastar — de sua vida. O ritual pode ser feito no dia 31 de dezembro ou na semana que antecede o fim do ano. No entanto, é possível repeti-lo sempre que achar necessário.