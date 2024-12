Oração Poderosa para Oxum: Orixá da Abundância e Fertilidade

Oração Poderosa para Oxum

“Salve Oxum, dourada senhora da pele de ouro, bendita são tuas águas que lavam meu ser e me livram do mal. Oxum, divina rainha, bela orixá, venha a mim, caminhando na lua cheia, trazendo em suas mãos os lírios do amor de paz. Torna-me doce, suave e sedutor como tua és. Oh! mamãe Oxum, proteja-me, faça que o amor seja constante em minha vida, e que eu possa amar toda a criação de Olorum. Proteja-me de todas as mandingas e feitiçarias. Dai-me o néctar de sua doçura e que eu consiga tudo o que desejo: a serenidade para agir de forma consciente e equilibrada. Que eu seja como suas águas doces que seguem desbravadoras no curso dos rios, entrecortando pedras e se precipitando as cachoeiras, sem parar nem ter como voltar a traz, apenas seguindo meu caminho. Purifique minha alma e meu corpo com suas lágrimas de alento. Inunda-me com sua beleza, sua bondade e seu amor, enchendo minha vida de prosperidade. Salve Oxum!”.

A História de Oxum

Celebrada em, Oxum é homenageada como a orixá da fertilidade , do amor e da união. Nessa mesma data, também são celebrados diversos santos e orixás, reforçando a espiritualidade do dia. Osaproveitam a ocasião para fazer pedidos e realizar uma, buscando bênçãos em suas relações amorosas, prosperidade e fartura. A fertilidade, para, vai além do sentido literal, abrangendo a abundância e a plenitude em todos os aspectos da vida.Ainda queseja frequentemente associada aos pedidos por fertilidade ou reconquistar um amor , a oração poderosa com a finalidade de proteção e prosperidade também representa muito bem o poder da orixá em concretizar os pedidos sinceros e seus devotos. Veja, a seguir, a oração para proteger-se de todos os males, como a inveja e demais feitiçarias que possam ser as responsáveis por um momento de decadência de sua vida. A mesma oração poderosa possibilita também a prosperidade, principalmente com relação ao amor e ao equilíbrio.Oxum é a segunda esposa de Xangô e representa a sabedoria e o poder feminino, sendo sempre solicitada durante uma oração poderosa com tais finalidades. Além disso, é também vista como deusa do ouro e do jogo de búzios. É a deusa do rio Oxum (ou Osun), situado precisamente no sudoeste dae, também relacionado a esta característica, Oxum tem como elemento regente a água doce, símbolo universal da riqueza e prosperidade, e está presente nos rios, lagos, fontes, cachoeiras e regatos. Como arquétipo, Oxum se apresenta como uma mulher graciosa e elegante, de pele dourada e que tem predileção por joias, perfumes e roupas. A figura de Oxum também carrega um espelho na mão. Pedidos de oração poderosa para fartura e prosperidade, devido as características da orixá, também são direcionados à Oxum, que não se limita apenas aos assuntos de fertilidade e questões amorosas. Ela se encarrega em proteger as mães e as crianças, cuidando de nutrir, zelar e proteger todos que necessitam dela. Sempre preocupada com o conforto das pessoas que a cercam,atende às necessidades dos afligidos, sempre com sensibilidade e compaixão. Ela estimula a união e a estabilidade do matrimônio, proporciona a conquista da abundância material e riqueza de espírito. Atua na vida dos seus devotos estimulando em cada um os sentimentos de amor, fraternidade e união. No Brasil, cada orixá foi associado a um santo da Igreja Católica, numa prática que ficou conhecida por sincretismo religioso. Oxum é sincretizada como Nossa Senhora da Conceição.