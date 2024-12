Neste domingo, dia 01, o mês de Dezembro começa com as energias da Lua Nova em Sagitário, que se encontra com o Sol e nos proporciona uma abertura de caminhos e novas vibrações no último mês de 2024. O momento é de se abrir para possibilidades! No entanto, não se esqueça que Mercúrio Retrógrado também está em Sagitário, pedindo para tenhamos cautela em certas atitudes. Continue aqui para saber como aproveitar essa fase, e sair dela sem arranhões!

A energia da Lua Nova em Sagitário

Quando no signo de Sagitário, a Lua Nova se estabelece de forma plena, trazendo oportunidades e abertura de caminhos. Tendo o otimismo como palavra-chave, o grande aventureiro do zodíaco oferece expansão e crescimento e, alinhado com a energia lunar, abre portas para tudo que queremos de novidade em nossa vida. Os próximos dias podem trazer novas estradas, sobretudo relacionadas a tudo que foi encerrado e banido na última Lua Minguante. Passamos por um momento onde foi necessário “morrer” para renascer.

Mercúrio Retrógrado em Sagitário

Contudo, até o dia 15/12, estamos ainda sob regência de Mercúrio Retrógrado, também no signo de Sagitário. Neste momento, do mesmo modo que temos caminhos abertos com a Lua Nova, também devemos ter cautela com certas decisões: esta fase lunar nos traz a sensação de otimismo e empolgação, o que pode reverberar decisões baseadas no ímpeto ou impulsivas demais. Com a retrogradação de Mercúrio, devemos ficar atentos com a comunicação e com a forma que reagimos em certas coisas na vida, além, é claro, dos imprevistos e da demora de certos resultados.

Como aproveitar esses aspectos?

Estamos em energias duais, realmente. Pois, ao mesmo tempo que temos a energia necessária para abrirmos portas, temos também o freio provocado por Mercúrio. Por isso, utilize essa semana para:

Planejar seus novos caminhos;

Obter o máximo de informações;

Elaborar estratégias;

Traçar planos de como fazer seus movimentos - e deixar, de fato, a atitude para depois que Mercúrio Retrógrado encerrar.

Com ele na ativa, tudo o que você começar nesse período, tende a ter dificuldades com rotina e comunicação. Ou seja, a Lua Nova traz possibilidades sim, mas se puder, deixe para que a implementação de ideias e projetos aconteça depois do dia 15 de Dezembro. Por enquanto, o ideal é permanecer no plano das ideias e estruturações.

O que evitar nesse período?

O melhor a se fazer é evitar decisões precipitadas e impulsivas, já que o período pede cautela com isso. Mercúrio Retrógrado atua na revisão de questões que estamos levando de forma automática na vida - e é por isso que, neste momento, a melhor possibilidade é ter certo controle dos pensamentos e ações e deixar as atitudes para depois deste período crítico.

Com isso, estaremos sim aproveitando as energias da Lua Nova em Sagitário que pede para abrirmos a mente e o espaço para novas coisas chegarem, mas estaremos também de olho em fazer tudo isso com estratégia e de forma controlada, para que as coisas se desenrolam melhor depois da retrogradação de Mercúrio.