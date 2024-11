O paraíso astral de Leão: 22 de Novembro e 21 de Dezembro

Paraíso Astral de Leão

O melhor de Leão

é a época do ano quando as energias são mais elevadas e os desenvolvimentos positivos estão mais perto de nós. Este paraíso astral ocorre na quinta casa após o nosso aniversário. Nesta fase, é vital estar conectado às melhores energias do universo, porque o nosso campo de energia astral está totalmente aberto para recebê-los.O leonino tem seu paraíso astral entre. Nesse período, o otimismo leonino vai às alturas. Ele desperta uma forte vontade de ir atrás de tudo o que quiser. Sensualidade neste período também é forte. É um bom período para associação com Sagitário. Nada de assustar o Sagitário com suas rugidas, viu? O otimismo de Leão também será capaz de encantar a todos neste período. Os leoninos no seu paraíso astral estarão com grandes aspirações morais, na busca de compreender a verdade da fase da vida em que você poderia configurar uma filosofia de vida. É um ciclo em que a espiritualidade é destacada, fé, religião, expansão da consciência em busca de uma compreensão mais ampla da vida, formando opinião pessoal e filosófica sobre o mundo. Neste paraíso astral, o Leão pode ter aspectos positivos, como jovialidade, otimismo, espírito esportivo, o espírito gregário, entusiasmo, religião, gosto por viagens, sabedoria e idealismo. E alguns aspectos negativos como exageros, vaidade, fanatismo religioso, zombaria, gula, compulsão ou infidelidade.No período do paraíso astral Leão, este tenderá a fortalecer o que há de bom nele. Com o seu governante, o sol, vai brilhar com orgulho, autoridade e vitalidade , atuando sempre na frente e francamente. Eles vão ser mais criativos, engraçados, generosos, alegres, muito bons organizadores, abertos e com um grande senso de humor. Eles serão bons amantes, brilhantes, terão sucesso e se mostrarão líderes naturais. A segurança pessoal se exaltará com facilidade. Eles vão assumir a posição de liderança em qualquer área a ser desenvolvida. Eles levam a sua vida com grande intensidade, expressando emoções amplamente. Eles são sempre criativos e trazem um toque pessoal a todas as coisas que desenvolvem. Eles irão compartilhar suas conquistas com todos ao seu redor e a sua generosidade não terá limites. As pessoas gostam de estar ao lado de um leonino durante o seu paraíso astral Leão, graças ao seu senso de humor e grande personagem.