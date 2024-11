Colar dos 7 Chakras: alinhe seus centros energéticos!

Comprar Colar dos Chakras na Loja Virtual

O Colar com pingente dos 7 Chakras é um amuleto que permite maior conexão com os centros energéticos do corpo. Feito em metal nobre hipoalergênico, com corrente banhada em ródio e pingente banhado em paládio ou ouro, ele contém 7 strass coloridos, representando as pedras de cada chakra. Ver agora