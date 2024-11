Neste feriado de 15 de Novembro, recebemos as energias da Lua Cheia em Touro, a partir das 18h28, que nos oferece um período cheio de novos significados e colheitas, com base em tudo que estamos semeando e plantando. A energia do Elemento Terra nos proporciona caminhos mais sólidos para concretizarmos nossas ideias. Saiba como se preparar para a chegada de novas oportunidades e conheça 4 rituais para potencializar as energias!

As energias da Lua Cheia em Touro

A fase da Lua Cheia é um período muito favorável para todos os signos. Sua essência reverbera expansão, colheita, manifestação e concretização. Em Touro, podemos acrescentar ainda a estabilidade, a segurança, o foco e os prazeres, sobretudo materiais. Essa combinação poderosa promove autoconfiança em nosso próprio caminho, uma vez que alguns resultados começam a aparecer agora. Estaremos mais presentes em cuidar do que queremos alcançar, mas sem deixar de lado todas as conquistas até agora.

O signo de Touro, representante do Elemento Terra, nos oferece a determinação em tudo que desejamos conquistar na vida. Contudo, é necessário fazermos alguns desapegos para que novos caminhos possam se abrir - o que é uma dificuldade real deste signo, que não é adepto a mudanças. Com a fase Cheia da Lua, a vibração de crescimento e de prosperidade fica mais evidente, trazendo luz a tudo que estamos vibrando e sentindo. Por ser a lua da colheita, é o momento exato de focarmos em nossos objetivos, visando reconhecimento e expansão.

Práticas e rituais para a Lua Cheia em Touro

Essa fase, considerada a Lua da Magia, é propensa a rituais e simpatias que potencializam a energia da co-criação e da materialização. Conheça algumas práticas que podem ser feitas com a força desta lua e deste signo.

Ritual de Gratidão com Elementos da Terra

Escolha um espaço ao ar livre (ou próximo de plantas) para meditar. Traga cristais como quartzo rosa ou turmalina, que ressoam com o signo de Touro. A cada inspiração, visualize gratidão por suas conquistas e agradeça o que você tem. Segure os cristais enquanto expressa suas intenções de gratidão em voz alta ou escreva-as.

Banho de Ervas para Prosperidade

Prepare um banho de ervas com alecrim, manjericão e camomila. Enquanto você prepara, visualize abundância, segurança e prosperidade fluindo para você. Após o banho de higiene, despeje o preparo com toda essa intenção, permitindo-se relaxar e absorver as energias revitalizantes.

Ritual de Manifestação Financeira

Em um pedaço de papel, escreva suas metas financeiras com a Lua Cheia como testemunha. Coloque uma moeda ou objeto representativo de riqueza sobre o papel e deixe-o sob a luz da Lua. Visualize-se conquistando seus objetivos com segurança e estabilidade. Depois, guarde a moeda na carteira.

Magia do Autoamor com Beleza e Cuidado

Crie um espaço tranquilo para um ritual de beleza ou autocuidado. Prepare um banho relaxante com sais, óleos essenciais (como lavanda ou rosa) e velas. Durante o banho ou rotina de autocuidado, visualize-se liberando qualquer insegurança ou negatividade. Concentre-se em se nutrir e se aceitar completamente, assim como você é.