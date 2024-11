Horóscopo

Horóscopo do Dia para Aquário

AQUáRIO - 20/jan a 18/fev Horóscopo do Dia para Aquário Amor Você compartilhará momentos maravilhosos e descontraídos com a pessoa amada. Curta essa fase e viva o amor nessa união com calma e tranquilidade. Trabalho Faça as suas escolhas daqui pra frente tendo em mente exatamente aquilo que você quer pra si mesma pelos próximos anos. Para isso, seja sensata e justa com o seu futuro, não aceitando menos do que merece. Bem Estar Não deixe que os maus comentários sobre a sua vida te afetem. As pessoas não sabem quem você é nem o que passa. Viva por si mesma e conforme você acredita.