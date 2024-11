Nesse primeiro dia de Novembro, acontece a forte energia da Lua Nova em Escorpião, que para todos os signos, marca um período de encerramentos e recomeços. Por estar em um signo muito forte como Escorpião, podemos esperar por um período forte emocionalmente, onde seremos convidados a resgatar questões muito profundas a fim de alcançarmos a evolução. A astróloga Vivi Pettersen conta mais, nesse papo com a WeMystic Brasil. Saiba mais.

Significado da Lua Nova em Escorpião

A Lua Nova é a fase onde simboliza o novo, a novidade, as portas abertas em nossa vida. Com essa energia, temos a oportunidade de seguir adiante, após um período de banimentos e encerramentos que a Lua Minguante trouxe anteriormente. Nesse caso, muito simbólico, já que a fase Minguante aconteceu na última semana de Outubro, já com a energia de Escorpião no ar.

Porém, com a intensidade escorpiana, que é característica em encerrar ciclos, as energias se fundem. O momento que nos acompanhou no final de Outubro veio com tom de despedida de questões profundas, mas que estavam seguindo por um encerramento necessário. Todos os signos passaram por uma espécie de balanço da vida, onde o convite é para colocar pontos finais de formas definitivas em prol do novo.

A Lua Nova em Escorpião é um caminho para acessarmos questões internas e ocultas dentro do nosso ser e, com ajuda dessa intensidade que esse signo oferece, resolvermos. É hora de “matar” certos capítulos da nossa vida, para nos abrirmos para novas histórias e uma nova jornada. O momento é de cura e auto transformação, tendo a certeza de que seguiremos mais fortes após encararmos as dores da alma. Escorpião nos ensina a encarar de frente nossos medos e, com toda a força emocional que nos é direcionada, caminharmos para a regeneração completa.

Oportunidades de transformação e renascimento

Essa é uma das oportunidades mais fortes de 2024 que chegam para nos abrir caminhos de cura e quebra de padrões. A Lua Nova em Escorpião nos coloca na trilha da transformação completa, onde questões que nos moldaram e, por consequência, nos prendem, vão ficando para trás. Aqui, a responsabilidade com nossa vida é pedida com força e afinco, em todas as áreas da nossa vida, pois temos a obsessão em carregar fardos que não são nossos.

O momento é de compreensão com nossos ideais, com nossa jornada e com as possibilidades que se abrem a partir do momento que encerramos uma parte da nossa história. Tanto na vida pessoal como profissional, a Lua Nova em Escorpião traz o novo, mas só é necessário se desapegarmos realmente do que precisamos deixar para trás. Nesse trânsito astrológico, o passado precisa ficar definitivamente no passado ou então teremos um atraso significativo em nosso caminhar.

Rituais para a Lua Nova em Escorpião

Alguns rituais podem ser feitos nessa fase como uma forma de contribuição para esse processo desafiador, mas regenerador ao mesmo tempo. São eles:

Ritual de descarrego e limpeza

Prepare um banho de 7 ervas. Enquanto prepara, mentalize a limpeza de energias densas e visualize qualquer peso emocional sendo dissolvido. Ao jogar o banho do pescoço para baixo após seu banho de higiene, afirme intenções de renovação e paz. Deixe secar naturalmente.

Escrita mágica

Em um ambiente tranquilo, escreva suas intenções de transformação e cura, focando em temas como relacionamentos, auto aceitação e medos. A Lua Nova em Escorpião é perfeita para esse mergulho. Depois de escrever, coloque o papel junto a um cristal de ônix ou ágata preta e deixe descansar em um local seguro até a próxima Lua Cheia. Ao fim do ciclo, você pode revisar suas intenções e perceber o que mudou.

Ritual de Escorpião com Elemento Água

Escorpião é um signo de água e, nessa Lua Nova, esse elemento é poderoso para rituais de purificação emocional. Encha uma taça com água e pingue algumas gotas da essência de Lavanda ou Gerânio. Coloque as mãos em torno da taça e mentalize tudo o que deseja limpar ou transformar em sua vida. Após o ritual, despeje a água na natureza como um símbolo de libertação e gratidão.