Horóscopo do Dia para Capricórnio

CAPRICóRNIO - 22/dez a 19/jan Horóscopo do Dia para Capricórnio Amor Se o parceiro anda passando mais tempo com os amigos do que com você, é hora de encontrar uma solução para ambos. É preciso cobrar reciprocidade. Trabalho Se as pessoas não acreditam em seu potencial, isso não pode te afetar. Continue acreditando e trabalho, mesmo que sozinha. Bem Estar Você é capaz de fazer várias tarefas ao mesmo tempo, mas ainda assim precisa remanejar suas atividades de forma mais eficaz. Planeje-se melhor.