O horóscopo mensal de novembro de 2024 chega com os encerramentos propostos pela Lua Nova em Escorpião, que nos permite ir além das nossas emoções e nos preparar para o novo. Mercúrio chega em Sagitário e prepara um mês de movimentos importantes, mas com toda cautela com a comunicação, que pode ficar mais afiada do que nunca.

Além disso, nos preparamos também para o último Mercúrio Retrógrado do ano, que vai nos pedir revisão de planos e pé no freio diante de algumas atitudes. Marte em Leão coloca Novembro em um dos meses mais corridos de 2024, pois estaremos com a corda toda querendo resolver o que precisa antes que o ano termine, no mesmo tempo que lidamos com certas questões de ordem individual também.

Horóscopo mensal de novembro de 2024

Neste mês, Vênus em Capricórnio estabiliza os relacionamentos, mudando de energia toda e qualquer relação que estiver madura o suficiente. O lado financeiro também entra em destaque e é possível que planejamentos e projetos ganhem mais visibilidade após o dia 11.

Plutão, depois de 15 anos no signo de Capricórnio, chega definitivamente em Aquário e fica pelos próximos 20 anos, o que configura uma mudança total - será o momento de deixar para trás certos paradigmas e o que é muito tradicional e nos abrirmos definitivamente para o novo.

Áries

Este mês, a Lua Nova em Escorpião pede que você libere padrões emocionais antigos e mergulhe na autotransformação. No trabalho, Marte em Leão ativa sua criatividade, ajudando-o a assumir projetos com mais paixão. Mercúrio retrógrado pode trazer desafios de comunicação, especialmente com o que se refere aos seus projetos de crescimento e expansão.

Touro

Os relacionamentos estão no centro das atenções, pedindo que você invista em conexões mais autênticas. A Lua Nova em Escorpião e Mercúrio retrógrado desafiam você a reconsiderar certas decisões. É um bom momento para fazer uma "faxina" emocional, deixando para trás padrões que não contribuem mais para a sua paz.

Gêmeos

Com Marte em Leão, o trabalho e a comunicação ficam aquecidos; você poderá ser chamado para liderar ou defender suas ideias de forma mais assertiva. Aproveite a Lua Nova em Escorpião para reavaliar rotinas e buscar equilíbrio físico e emocional. Mercúrio retrógrado pede cautela nas relações com colegas e na gestão de compromissos profissionais.

Câncer

O céu de novembro te incentiva a explorar ideias criativas e projetos pessoais. Com Mercúrio retrógrado, viagens e estudos podem enfrentar atrasos, então planeje bem. A Lua Nova em Escorpião sugere uma renovação no romance, convidando você a reavaliar o que nutre emocionalmente suas relações mais próximas.

Leão

Marte em seu signo reforça sua autoconfiança, impulsionando você a agir com firmeza. A Lua Nova em Escorpião toca sua vida familiar e pede um olhar cuidadoso para questões emocionais que podem estar enraizadas no passado. Mercúrio retrógrado também pede que você revise contratos ou decisões financeiras com atenção.

Virgem

O foco se volta para suas parcerias e vida doméstica. A Lua Nova em Escorpião renova seu olhar sobre trabalhos, projetos e estudos, pedindo mais flexibilidade. Com Mercúrio retrógrado, mal-entendidos com parceiros podem surgir; seja claro e objetivo nas comunicações para evitar desentendimentos.

Libra

Novembro traz à tona a importância de cuidar de si e estabelecer rotinas que sustentem seu bem-estar. Plutão em Aquário sinaliza mudanças no ambiente de trabalho ou nas relações com colegas. Aproveite Mercúrio retrógrado para revisar metas com trabalho e estudos.

Escorpião

Com a Lua Nova em seu signo, novembro marca novos começos pessoais e emocionais. Aproveite para se reconectar com sua essência e deixar para trás o que não te serve mais. Mercúrio retrógrado pode trazer à tona alguns imprevistos financeiros para que você tome melhores decisões a longo prazo.

Sagitário

Reflexões profundas sobre o lar e o passado podem surgir. Mercúrio retrógrado no seu signo convida a reavaliar suas motivações e seus planos para o futuro, trazendo clareza em situações não resolvidas. A Lua Nova em Escorpião inspira a buscar mais equilíbrio emocional e espiritualidade para seu cotidiano.

Capricórnio

Neste mês, projetos antigos podem ser revistos e trazidos à tona com uma nova abordagem. Mercúrio retrógrado destaca a importância de resolver pendências antes de seguir em frente com projetos futuros. Com Plutão entrando em Aquário, espere mudanças na forma como você se relaciona com o mundo material e redefine suas ambições de longo prazo.

Aquário

A entrada de Plutão em seu signo simboliza o início de uma fase de transformação profunda. Este é o momento para repensar sua imagem, objetivos e o impacto que você quer ter no mundo. Mercúrio retrógrado e Marte em Leão trazem desafios de comunicação, principalmente nas parcerias e com amigos, pedindo paciência e revisão.

Peixes

Novembro pede introspecção e uma conexão mais profunda com sua espiritualidade. A Lua Nova em Escorpião traz insights valiosos sobre o que você deseja realizar e transformar. Mercúrio retrógrado em Sagitário alerta para atrasos e mal-entendidos no trabalho; busque manter a calma e reavaliar planos, ajustando o que for necessário.