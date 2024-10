Portais energéticos são momentos especiais que, através da sincronicidade, nos oferecem a oportunidade de usufruirmos de novas e boas perspectivas para nosso aprendizado e evolução. Sendo assim, essa semana, acontece mais um dia mágico de 2024: o portal 10/10, que marca um momento especial de caminhos abertos e transformações. Coincidindo com uma poderosa Lua Crescente em Capricórnio, saiba como aproveitar essa data cheia de significados!

Portal 10/10, segundo sua vibração

O Portal 10/10 traz, em sua simbologia, a energia dos dois números: 1 - que representa a iniciativa, o começo e a determinação - e o número 0, que traz consigo a vibração da totalidade, do vazio, nos colocando na essência universal. Unidos, eles nos oferecem a oportunidade de seguirmos em busca dos nossos sonhos mais profundos com coragem, sendo os verdadeiros donos da nossa história. Já que passamos pelos encerramentos de ciclos e pelos fins, é hora de iniciarmos uma nova jornada. Além disso, sem esquecer que o ano de 2024 possui a vibração do número 8 - prosperidade, justiça e poder infinito.

10/10 na Astrologia

Na Astrologia, o décimo signo é representado por Capricórnio, que corresponde a décima Casa Astrológica, o que chamamos de Meio do Céu, no Mapa Astral. Este é o ponto mais alto da representação zodiacal, pois nos mostra a energia do nosso propósito de vida, aquilo que verdadeiramente queremos para nossa existência. Portanto, com a energia do Portal 10/10, esse ponto do nosso Mapa Natal certamente é ativado, nos colocando de forma responsável e madura com o que queremos e buscamos. Lembrando que o Mapa é individual e cada um de nós trazemos um signo neste lugar - com o portal ativado, é chegado o momento de fazermos algumas escolhas e seguirmos o que verdadeiramente viemos concretizar.

Lua Crescente em Capricórnio

Como nada é coincidência, no dia 10/10, a Lua estará na fase Crescente e no signo de Capricórnio, promovendo ainda mais expansão e caminhos abertos. A Lua Crescente tem o poder de expandir e aumentar tudo que estamos reverberando em nossa vida. Com a inclusão da energia capricorniana, é um momento crucial onde devemos focar no que realmente importa, agindo com muita maturidade e disciplina em tudo. Essa união energética coloca em xeque o que temos como prioridade e o que podemos fazer para traçar os objetivos de forma clara e madura. É como se a vida estivesse nos cobrando mais determinação e coragem para seguirmos atrás dos nossos objetivos.

Momento de manifestação e conexão espiritual

O Portal 10/10 é uma ótima oportunidade para nos conectarmos com nossa essência divina e criadora, a fim de expandirmos o que temos de melhor e buscar as possibilidades que agregam ainda mais essa jornada. É um Portal de inícios, de iniciativas e de coragem para assumirmos nosso papel no mundo. Por isso, é de extrema importância nos conectarmos com o que queremos de verdade para que a energia esteja fluindo em sua total capacidade e com seu poder de realização. Capricórnio é um signo líder e, sendo assim, nos traz a ideia de que, ao sermos líderes da nossa própria vida, podemos chegar além.

Ritual para o Portal 10/10

Como toda energia de portal, há sempre um ritual - e, sendo durante a fase Crescente e com o poder de manifestação alto, é um excelente momento para fazer escritas e visualizações. Em um papel sem pauta, escreva, a lápis, tudo o que deseja no tempo presente. É importante fazer o ritual em um momento mais calmo do dia, onde você esteja em estado de presença para colocar sua energia. Outro ponto importante também: escreva somente o que sente e consegue imaginar, pois o ingrediente principal desse ritual é a fé, a crença de que isso realmente vai acontecer.

Sendo assim, após escrever, faça o exercício de visualização de cada desejo escrito. Imagine que já esteja vivendo esse momento, veja os detalhes, imagine-se tocando e vivenciando intensamente o que escreveu no papel. Essa prática te conduz a uma energia única, de criação, que possibilita trazer para perto seus sonhos e desejos. Depois, guarde o papel em um local que goste e solte a energia para o Universo fazer a parte dele.