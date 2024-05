A Cruz Vermelha informou, na noite deste domingo (19/5), que o helicóptero que levava o presidente do Irã, Ebrahim Raisi, foi encontrado pelas equipes de busca. "A Cruz Vermelha e as equipes de busca chegaram ao local onde se acidentou o helicóptero que levava o presidente", afirmou a entidade, em um comunicado reproduzido pelo site de notícias Al-Jazeera. Ainda não foram fornecidas informações se Raisi e os outros passageiros sobreviveram ao acidente.

Mais cedo, as coordenadas geográficas do helicóptero foram determinadas pelo monitoramento aéreo da região, de acordo com a agência oficial do país.









Um veículo aéreo não tripulado da Turquia, chamado Akinji, também havia detectado um ponto quente que indicava o local onde o helicóptero caiu. Um comandante do Corpo de Guarda da Revolução Iraniana confirmou a detecção, via drone, de uma fonte de calor que acreditava ser os destroços do helicóptero.

O acidente

Neste domingo (19/5), o helicóptero que transportava o presidente do Irã, Ebrahim Raisi, sofreu um acidente, na região de Varzaqan, no noroeste do Irã, perto da fronteira com o Azerbaijão.

Segundo a agência estatal do país, Raisi retornava de uma agenda oficial no país vizinho, quando o helicóptero precisou fazer uma "aterrissagem brutal".

O dia foi inteiro dedicado às buscas do helicóptero. No país, o clima é de apreensão, conforme a mídia local.