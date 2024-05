Helicóptero com o presidente do Irã sofreu acidente

Países do Oriente Médio e do resto do mundo reagiram neste domingo (19) à queda do helicóptero do presidente iraniano Ebrahim Raisi, 63, que foi forçado a fazer um "pouso difícil" em uma região montanhosa do norte do país, de acordo com o Ministério do Interior do Irã.





Equipes de resgate trabalham para encontrar a aeronave, mas o terreno acidentado e o mau tempo, com forte neblina e chuva, complicam as operações. De acordo com a mídia estatal iraniana, o helicóptero, no qual também estavam o ministro das Relações Exteriores do Irã e um líder religioso, caiu por conta de condições climáticas adversas.





O governo brasileiro não se manifestou, mas acompanha o incidente. Integrantes do Palácio do Planalto tentam contato com a embaixada do Irã no Brasil --entretanto, uma manifestação oficial do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) só deve ocorrer uma vez que o episódio seja esclarecido. Nos bastidores, auxiliares do petista lamentam o ocorrido, independentemente de qual seja o desfecho.













Veja a seguir outras repercussões.





"Expresso minhas saudações ao povo vizinho, amigo e irmão do Irã, e espero receber boas notícias sobre o Sr. Raisi e sua delegação assim que possível"

Recep Tayyip Erdogan Presidente da Turquia









"O secretário-geral acompanha com preocupação as notícias de um incidente com a aeronave do presidente Raisi. Ele espera que o presidente e sua escolta estejam em segurança"

Escritório de António Guterres Secretário-geral da ONU









"Acompanhamos de perto e com preocupação as informações sobre o helicóptero que carregava o presidente iraniano e sua delegação. O Kuwait expressa seus desejos de que eles estejam em segurança e seu apoio à República Islâmica do Irã nessa situação crítica"

Ministério das Relações Exteriores Kuwait









"A Rússia está preparada para oferecer toda a ajuda necessária nas buscas pelo helicóptero desaparecido e na investigação sobre as causas do incidente"

Maria Zakharova, porta-voz Ministério das Relações Exteriores da Rússia









"O reino da Arábia Saudita apoia a República Islâmica do Irã nessas circunstâncias difíceis e está preparada para providenciar qualquer ajuda que os serviços iranianos possam precisar"

Ministério das Relações Exteriores Arábia Saudita









"Expressamos a profunda preocupação do Estado do Qatar sobre o pouso difícil do helicóptero do presidente iraniano. O Estado do Qatar está de prontidão para oferecer todo tipo de ajuda na busca da aeronave. Expressamos desejos de que o presidente, o ministro das relações exteriores e seus acompanhantes estejam em segurança"

Ministério das Relações Exteriores Qatar









"Estamos acompanhando de perto as informações sobre um possível pouso forçado de um helicóptero no Irã carregando o presidente e ministro das relações exteriores iranianos"

Departamento de Estado Estados Unidos









"Hoje, depois de nos despedirmos amigavelmente do presidente da República Islâmica do Irã, Ebrahim Raisi, ficamos muito preocupados com a notícias de que seu helicóptero caiu no Irã. Rezamos ao todo-poderoso Deus em nome do presidente e da sua delegação"

Ilham Aliyev presidente do Azerbaijão