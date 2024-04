Em uma nota oficial sobre o terremoto de 7,5 graus que atingiu Taiwan, o governo federal se referiu à região como Taipé Chinês. O posicionamento do Ministério das Relações Exteriores (Itamaraty) se alinha a um discurso do governo da China, que reivindica o território e se opõe à independência da ilha. No entanto, a posição brasileira vem desde os anos 1970, durante o governo militar.

Historicamente, Taiwan, que tem um governo independente da China Continental, tenta se manter alheio às posições do Partido Comunista Chinês. Um eventual conflito militar na região, cujo risco não está totalmente descartado, poderia levar a uma crise global em diversos setores, principalmente no fornecimento de chips e condutores, que têm produção concentrada em território taiwanês.

Desde 1974 o governo brasileiro reconhece a China como responsável pelo território de Taiwan. A medida suspendeu as relações diplomáticas oficiais entre o governo taiwanês e o brasileiro, mas o contato ainda se mantém, extra-oficialmente, por meio de escritórios de representação.

Taiwan é reconhecido apenas por 11 países das Nações Unidas e pelo Vaticano. O Reino de Essuantíni, na África; Ilhas Marshall, Palau e Tuvalu, na Oceania; e Belize, Guatemala, Haiti, São Cristóvão e Neves, Santa Lúcia, São Vicente e Granadinas e Paraguai; na América.

Apesar disso eles mantém escritórios em outros 47 países. Na América, apenas Brasil, Argentina, Canadá, Chile, México e Peru mantêm relações com a ilha.

O terremoto ocorreu nessa terça-feira (2/4) e deixou pelo menos nove mortos. No mesmo dia, de acordo com o Ministério da Defesa de Taiwan, a China colocou ao redor da ilha 20 aviões de guerra e nove navios, em uma escalada de tensão na região.

"O governo brasileiro tomou conhecimento, com grande pesar, dos terremotos que atingiram, em 3 de abril, o Taipé Chinês, deixando 9 mortos e centenas de feridos. O terremoto foi o maior registrado na ilha nos últimos 25 anos", diz um trecho do texto divulgado pelo Itamaraty.

"Ao manifestar sua solidariedade pelas perdas humanas e materiais registradas, o governo brasileiro estende suas sinceras condolências às famílias das vítimas", completa o texto.