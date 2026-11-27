Em pleno período de chuvas, o semiárido mineiro continua sofrendo com prejuízos decorrentes da estiagem prolongada. São 53 municípios em situação de emergência por causa da escassez hídrica. E, diante dos efeitos do super El Niño, os danos causados pela seca podem aumentar mais ainda. Antevendo a situação, o governo do estado decidiu investir na prevenção e destinou R$ 5,3 milhões para a "Operação Carro-Pipa", a fim de ampliar a distribuição emergencial de água potável para as populações atingidas, por meio da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (Cedec-MG).

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A liberação dos recursos foi oficializada pelo governador em exercício, deputado Tadeu Martins Leite (MDB), em solenidade na sede da Associação dos Municípios da Área Mineira da Sudene (Amams), em Montes Claros, no Norte de Minas, nesta sexta-feira (27/11). A cerimônia contou com a participação do chefe da Cedec-MG, coronel Paulo Roberto Bermudes Rezende, e de prefeitos das cidades contempladas.

A iniciativa prevê a mobilização de 44 caminhões-pipa, com capacidade para levar água potável até mais de 38,6 mil pessoas em 22 municípios das regiões Norte e Noroeste do estado, além dos vales do Jequitinhonha e do Mucuri.

O objetivo é garantir o acesso à água potável para consumo humano em comunidades que enfrentam dificuldades de abastecimento em razão da estiagem. Por meio da contratação dos serviços de caminhões-pipa, o governo de Minas oferece suporte às prefeituras e contribui para reduzir os impactos da escassez hídrica sobre a população, destaca a Defesa Civil Estadual.

A "antecipação" do reforço da "Operação Carro-Pipa" atende a um apelo da Amams, que, baseado em previsões meteorológicas, tem o receio de que os prejuízos da seca possam se agravar nos meses de dezembro e janeiro, por conta das mudanças climáticas e efeitos do super El Niño.

O presidente da Amams, Ronaldo Soares Mota Dias, lembrou que, embora tenha chovido um volume considerável no Norte de Minas em novembro, nos dois meses anteriores, a região teve um índice pluviométrico muito baixo e os problemas da estiagem se agravaram ainda mais. "Por outro lado, vivemos um período de incerteza, pois, segundo especialistas, as perspectivas são de que dezembro e janeiro serão meses difíceis em termos de chuvas", alerta.

O governador em exercício Tadeu Martins Leite salientou que o governo do estado adota uma "inovação" ao antecipar "muito antes do problema chegar". "Ainda não estamos no período crítico da seca. (Mas), já estamos, desde já, organizando as cidades (para enfrentar o agravamento dos efeitos da falta de chuva)", declarou.

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Tadeu Leite explicou que o Executivo estadual está preparado para atender um número maior de cidades atingidas pela escassez hídrica. Nesse sentido, lembrou que, para receberem os caminhões-pipa, os prefeitos precisam ter o reconhecimento de situação de anormalidade em decorrência da seca e apresentar o plano à Cedec. Após a análise e aprovação, são dimensionados os serviços e a mobilização dos caminhões-pipa, de acordo com as demandas identificadas.