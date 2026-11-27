Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

A Polícia Militar emitiu um alerta para a captura de um casal, suspeito da morte de um homem, de 29 anos, numa vingança pelo roubo de um aparelho celular ocorrido dias atrás. O crime aconteceu na manhã desta sexta-feira (27/11), na Rua Lagoa Formosa, 300, Bairro Metropolitano, em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

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Tudo teria começado no início da semana, quando o casal que provocou o crime se desentendeu, em um bar, com a vítima. Na ocasião, este homem teria, com o uso de uma faca, tomado o celular da mulher.

Houve uma troca de ameaças na ocasião, entre os dois homens. O casal estava decidido a reaver o celular que tinha sido tomado. Por isso, decidiram procurar a companheira do homem que viria a se tornar a vítima do crime. Eram conhecidos.

Na manhã desta sexta-feira, o casal se encontrou com a mulher do homem que tomou o celular e esta o levou até sua casa. Talvez não pensasse que aconteceria nada.

No entanto, ao se verem frente a frente, os dois homens iniciaram uma discussão e um deles, o que queria reaver o celular, sacou uma faca e desferiu um golpe na vítima, que caiu. O casal pegou o celular e fugiu.

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A mulher da vítima chamou o Samu e o Corpo de Bombeiros e este acionou a PM. A morte foi constatada. O caso foi encaminhado para a Polícia Civil e a mulher da vítima foi indiciada como coautora do crime. O casal suspeito segue foragido.